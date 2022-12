Natale nel Tigullio, Christmas Village a Sestri Levante e molto altro

"Ventisei Comuni liguri saranno beneficiari dei contributi collegati al Fondo Unico Nazionale Turismo, che la Regione ha scelto di destinare al sostegno per l'organizzazione di manifestazioni natalizie, per un totale di 560mila euro - dichiara il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia e membro della Commissione Turismo -. Nel Tigullio e Golfo Paradiso sono stati assegnati 39.650 euro al Comune di Sestri Levante per il Christmas Village, 36.578 euro al Comune di Recco per gli eventi delle festività, 7.000 euro al Comune di Cogorno per l'iniziativa 'Arte natalizia nel Borgo dello Stato Fieschi A.D. 1252', 5.000 euro al Comune di Cicagna per ‘Natale insieme’. Sono finanziamenti importanti per il nostro territorio, un contributo rilevante per sostenere le Amministrazioni locali anche in una prospettiva di sviluppo turistico nel periodo natalizio".

"Il decreto dirigenziale di approvazione della graduatoria - prosegue Muzio - e di impegno delle relative risorse finanziarie è stato pubblicato mercoledì 30 novembre sul sito della Regione, a conclusione di un iter che aveva preso avvio il 5 agosto scorso con l'approvazione in Giunta dell'avviso pubblico per la selezione di manifestazioni ed eventi finalizzati al miglioramento dell'attrattività turistica del territorio regionale e al rilancio produttivo del settore turistico".

Muzio ricorda poi che un ulteriore milione di euro del Fondo Unico Nazionale Turismo assegnato alla Liguria è stato destinato dalla Regione a 51 Comuni per l'organizzazione di manifestazioni estive e autunnali. "Il decreto dirigenziale pubblicato ieri - prosegue Muzio - contiene anche la graduatoria finale e l'impegno delle risorse relative al finanziamento di questi eventi".

Nel Tigullio e Golfo Paradiso sono stati assegnati 50mila euro al Comune di Rapallo per le feste di luglio, 50mila euro al Comune di Recco per i festeggiamenti patronali di Nostra Signora del Suffragio, 31.795 euro al Comune di Chiavari per 'Chiavari in jazz', 25mila euro al Comune di Lavagna per la Torta dei Fieschi, 20.132 euro al Comune di Moneglia per 'Moneglia sostenibile', 10.450 euro al Comune di Sestri Levante per la 'Storia della Barcarolata', 7.398 euro al Comune di Leivi per 'Notti tra le note', 6.636 euro al Comune di Sori per la festa patronale di Nostra Signora delle Grazie, 6.000 euro al Comune di Borzonasca per 'Agricasta', 3.810 euro al Comune di Ne per 'Valorizzi…amo le nostre valli'.

"Desidero ringraziare la Giunta per aver deciso di destinare le risorse collegate al Funt ai Comuni per la realizzazione di tutti questi eventi, che rappresentano un importante strumento di promozione turistica e territoriale sia per la costa che per l'entroterra", conclude il capogruppo di Forza Italia.