De Ferrari, conto alla rovescia per il Natale: prima prova delle luci

Una cascata di luci dorate sulla facciata di Palazzo Ducale: lunedì sera lo spettacolo ha colto di sorpresa i genovesi che si sono ritrovati a passare in piazza De Ferrari, dove qualche giorno fa è arrivato anche l'albero di Natale, che verrà acceso l'8 dicembre.

Proprio all'Immacolata, piazza De Ferrari si illuminerà a festa per festeggiare il primo Natale in epoca covid-19: «Prove generali delle illuminazioni in piazza De Ferrari - ha detto il presidente della Regione Toti - Ormai manca poco, l’8 dicembre accenderemo le luci e un po’ di speranza in tutta la Liguria. Sarà un Natale diverso ma faremo il possibile perché non sia un Natale buio».

Il cuore della città verrà illuminato in più punti: non solo il Ducale, ma anche le facciate del palazzo della Regione e del Carlo Felice. Non è prevista a oggi una cerimonia pubblica, complici le norme anti contagio e il divieto di assembramento, ma l'amministrazione comunale non ha rinunciato alle decorazioni natalizie.