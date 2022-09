Nasce il comitato "Sì, skymetro Valbisagno": oltre 500 iscritti in 24 ore

È nato il comitato "Sì Skymetro Valbisagno" .

Il primo radudo di "piazza" è virtuale: una pagina Facebook dove in poco più di 24 ore si sono registrate 500 persone favorevoli alla metropolitana sopraelevata, voluta dal Comune e finanziata dal ministero delle Infrastrutture con 398 milioni di euro.

Tra i fondatori del gruppo Simone Allarmati, studente, e Roberto Manca, un lavoratore e cittadino della Valbisagno. Il comitato abbraccia il progetto perchè lo ritiene l'unica soluzione alla grave situazione del traffico in Valbisagno essendo un'infrastruttura indipendente rispetto all'attuale rete stradale. Secondo gli iscritti poi non è da prendere in considerazione, la proposta del tram perché non ci sarebbe spazio sul suolo stradale e aggreverebbe ancor più il traffico.

Nel frattempo, il comitato "Opposizione Skymetro Valbisagno sostenibile" si è riunito la sera del 29 settermbre in via Tortona al circolo Acri Guglielmetti per ascoltare le idee dei cittadini che negli anni hanno approfondito soluzioni alternative sulla viabilità, per la città e per la valle.