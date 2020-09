Dall’ex Nira al Museo di Villa Croce: l’insegna di Ansaldo diventa un’opera d’arte

Si chiamerà “Fondamenta 1” il nuovo progetto di arte pubblica che verrà realizzato nel parco del Museo di Villa Croce.

L’opera, realizzata appositamente per il museo e la cui realizzazione è curata da Luca Cerizza, sfrutterà la storica insegna “Ansaldo”, ridisegna dallo Studio Sottass negli anni ’80 per ridefinire l’immagine dell’azienda: un’insegna che è ormai legata in maniera indissolubile al paesaggio della città e alla città stessa.

L’insegna è stata recuperata dal Comune di Genova e dagli “Amixi per l’Arte Contemporanea”, il gruppo di privati che sostiene il Museo di Villa Croce, durante i lavori di demolizione dell’ex Nira Ansaldo, necessari per la realizzazione del Watefront donato da Renzo Piano.

L’opera sarà visibile direttamente dalla strada a fine settembre, e sorgerà, in linea d'aria, proprio sopra le ceneri dell'ex Nira.