Domenicaalmuseo, i musei gratuiti a Genova e dintorni per il primo weekend del mese

Si avvicina il weekend dei Rolli Days, ma a Genova c’è un altro evento che permette di visitare musei e gallerie senza pagare alcun biglietto. Anche per il mese di ottobre si porta avanti infatti l’iniziativa “Domenica al museo”, introdotta nel 2014 dal Ministro Dario Franceschini, che consente l'ingresso gratuito per tutti nei musei e nei parchi archeologici statali la prima domenica del mese. Il prossimo appuntamento è domenica 2 ottobre 2022, giornata in cui a Genova e in altre città della Liguria si potranno svolgere visite gratuite nei musei, secondo gli orari ordinari di apertura e, in alcuni casi, previa prenotazione (consultare i singoli siti).

Ecco quali sono i musei gratuiti domenica 2 ottobre 2022 a Genova:

, via Balbi 10 - 16126 ; apertura dalle ore 10 alle 18; Inoltre, alle , è prevista un’attività rivolta alle con visita guidata gratuita e laboratorio creativo; Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola, piazza di Pellicceria 1 a Genova; apertura dalle ore 10 alle 18;

I musei gratuiti in Liguria per la "Domenica al museo":

, Corso Genova - 18039 (Imperia); Forte di Santa Tecla , Sanremo (Imperia) in Corso Nazario Sauro;

" " , via Balzi Rossi - 18039 (Imperia); Forte San Giovanni , Strada Beretta - 17024 Finale Ligure (Savona);

- , piazza del Consolato - 17041 (Savona); Museo archeologico nazionale di Chiavari , via Costaguta - 16043 Chiavari (Genova);

, via Luni 37 - 19034 Ortonovo (La Spezia); Castello di San Terenzo (via Castello a Lerici, La Spezia);

(via Castello a Lerici, La Spezia); Villa romana del Varignano, via Varignano Vecchio - 19025 Portovenere (La Spezia);

Per ulteriori informazioni e per consultare gli orari dei singoli luoghi visitare il sito del Ministero della Cultura / Domenica al Museo.