Cep, in arrivo due nuovi murales d'autore

Altri murales 'd'autore' sono in arrivo al Cep, nell'ambito del progetto della cooperativa sociale Agorà "Sì per il Cep - Contrasto all'Esclusione nella Periferia di Genova". A mettersi al lavoro, insieme ad Arciragazzi Prometeo e Consorzio Pianacci, i due artisti celebri nel ponente genovese Drina A Dodici e Giuliogol Centanaro, già autori di diverse opere con l'obiettivo di valorizzare i quartieri periferici.

Delle nuove opere in cantiere si sa poco, per stessa volontà degli organizzatori: una però sorgerà in via Cravasco, sentiti i membri del relativo comitato di quartiere, dove il Cep nasceva quasi 60 anni fa. La seconda, come spiega Yuri Pertichini di Arciragazzi Prometeo sui social, "sarà in una postazione 'condivisa' fra Pianacci e la biblioteca Firpo".

Quel che è certo è che entro poche settimane due nuove opere d'arte saranno sui muri del quartiere di ponente.

Il progetto di Agorà “Sì per il Cep – Contrasto all’Esclusione nella Periferia di Genova” è sostenuto da Intesa Sanpaolo, attraverso l’Iniziativa Formula, in collaborazione con Fondazione Cesvi con l’obiettivo di affiancare la comunità del Ponente di Genova nel potenziamento delle risorse a favore dei minorenni. La filosofia è migliorare le strutture esistenti a vocazione sociale, coinvolgere i ragazzi di Cep, Voltri 2 e Cornigliano a rischio nei percorsi formativi e di istruzione attraverso il loro coinvolgimento in laboratori e attività, creare azioni di rigenerazione urbana con murales d'autore e partecipato con la cittadinanza, e collaborare con le associazioni del ponente cittadino.