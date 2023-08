Nervi, il Municipio Levante si impegna a valorizzare il polo museale

Il Municipio Levante si impegna per la valorizzazione del polo museale di Nervi. Una preziosa risorsa culturale che comprende la Galleria d'arte moderna ospitata nell'antica Villa Saluzzo Serra, le Raccolte Frugone allestite in Villa Grimaldi Fassio, la Wolfsoniana e il museo Giannettino Luxoro nel parco di Villa Luxoro, quest'ultimo attualmente chiuso. Nell'ultima seduta del consiglio municipale è stata infatti approvata all'unanimità una mozione presentata dai consiglieri Serena Finocchio e Giovanni Calisi con il supporto delle forze di opposizione.

Il documento impegna sindaco e giunta a farsi promotori e parte attiva presso sindaco, giunta comunale e direzione competente e ufficio turismo di ogni iniziativa utile alla conservazione, valorizzazione, migliore fruibilità, promozione e accessibilità del polo Museale di Nervi, rendendo partecipe il Municipio circa l'attuale situazione e le prospettive future.

La consigliera Serena Finocchio commenta: "La riqualifica e la promozione dei quattro musei presenti a Nervi, troppo spesso non considerati o addirittura lasciati fuori dal circuito musei del centro, è importante. Con i parchi di Nervi, la passeggiata Anita Garibaldi, creano un unicum magnifico e bellissimo di Genova che va promosso in una visione di una città in cui cultura e territorio si fondono assieme. Monitorerò perché dopo l'approvazione venga realizzato quanto richiesto".

Polo museale di Nervi, cosa comprende