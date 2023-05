Multedo, società sportive e volontari in campo per pagare il livellamento della spiaggia

Prosegue l'opera dei volontari e delle associazioni del territorio per rendere più belle le spiagge in vista dell'estate: durante il weekend appena passato, a Multedo, in seguito alla sessione di pulizia del 13 maggio a cura di PlasticFree, si è proceduto al livellamento del litorale con anche la pulizia meccanica.

Per pagare il mezzo meccanico è stato fondamentale l'intervento di tre società sportive del territorio: Spam, Sampierdarenese e Levante C Multedo.

Lo scorso 13 maggio, sempre a Multedo era stata organizzata una prima giornata di plogging (raccolta rifiuti) manuale, riempiendo più di una ventina di sacchi di plastica, bottiglie di vetro, copertoni, tavoli, legname, corde di ormeggio e altro.

Tra i prossimi eventi, sabato 27 maggio si terrà una raccolta di mozziconi presso la Fiumara, che avrà inizio alle ore 14. Questa iniziativa mira a raccogliere le cicche di sigarette abbandonate, problema diffuso e spesso viene trascurato, ma fonte significativa di inquinamento ambientale. Grazie all'impegno dei volontari, verranno raccolti e smaltiti correttamente, contribuendo a preservare l'ambiente e a educare le persone sull'importanza di un comportamento responsabile.