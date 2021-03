Multedo, a passeggio in spiaggia trova gatto morto seppellito in un sacco

Un gatto morto chiuso in un sacchetto della spazzatura e seppellito in spiaggia: è stato lo spettacolo che si è ritrovata davanti una donna che lunedì stava portando a passeggio il cane sulla spiaggia di Multedo.

Il cane ha evidentemente avvertito l’odore e si è messo a scavare, portando alla luce il sacchetto nero. All’interno la donna ha notato il corpicino del gatto, e ha quindi chiesto l’intervento delle autorità.

Sul posto sono intervenute le Guardie Zoofile - a coordinare Gian Lorenzo Termanini - che hanno recuperato il gatto deceduto in attesa dell’arrivo della ditta specializzata del Comune incaricata della rimozione. Pare esclusa l’ipotesi maltrattamento, quella più probabile è che qualcuno abbia deciso di liberarsi del gatto ormai morto seppellendolo in spiaggia invece di pagare quanto necessario in casi di questo genere.