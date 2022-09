Autoparco Multedo, comitati contrari rilanciano la raccolta firme: "Ennesima servitù"

Continua a tenere banco a Multedo il progetto per la realizzazione di un autoparco presso l'area di Fondega Sud, nei giorni scorsi anche al centro del dibattito in Municipio con una mozione della minoranza che è stata però bocciata con 13 voti contrari, 9 favorevoli e un astenuto. La zona viene indicata da tempo tra quelle 'papabili' per ospitare un parcheggio per mezzi pesanti in modo da decongestionare il porto, complice un progetto proposto da Autostrade, e a fine luglio l'argomento era stato portato anche in consiglio comunale. La giunta aveva specificato che si tratta di una possibilità e rimarcato che allo stato attuale si parla solo di ipotesi.

I cittadini, preoccupati, hanno rilanciato una raccolta firme online sulla piattaforma change.org, firmata dal comitato Quartiere di Multedo e appoggiata dal Comitato Val Varenna, Pegli Bene Comune e Via Cassanello.

"No alla realizzazione di un autoparco per i mezzi pesanti nell’area di Fondega Sud, a Multedo - si legge nella petizione - sarebbe l'ennesima servitù che andrebbe a gravitare sul nostro territorio. Viviamo da anni sotto l’ubriacatura continua di promesse disattese, a cominciare dallo spostamento di Carmagnani e Superba, e non possiamo non notare, con estremo disappunto, come certe decisioni vengano calate dall’alto, senza il minimo confronto con il territorio".

Così il Comitato Pegli Bene Comune: "Siamo molto preoccupati delle voci che circolano sulla riorganizzazione delle aree portuali, che vedrebbe ancora una volta il Ponente vittima di nuovi insediamenti. E questo nonostante le ripetute rassicurazioni ricevute da parte del Comune di Genova e in particolare dal sindaco Bucci e dall'assessore al porto Maresca sulla "non esistenza" del progetto di parcheggio per i tir a Multedo, diventata nel frattempo "un'ipotesi". Chiediamo dunque ai cittadini di Pegli e di tutto il Ponente genovese a firmare". Online sono state raccolte oltre 500 firme, a questo link il testo completo.