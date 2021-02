Nuovo supermercato nel ponente genovese

Un nuovo discount Eurospin sarà aperto da giovedì 11 marzo in via Varenna a Multedo

A Multedo sta per arrivare un nuovo supermercato in via Varenna, come si può leggere nella sezione nuove aperture del sito di Eurospin, discount italiano con circa 1200 punti vendita tra Italia e Slovenia.

Il nuovo supermercato sarà aperto da giovedì 11 marzo 2021 e metterà a disposizione dei clienti i reparti ortofrutta, macelleria, gastronomia, panetteria, pescheria e anche un punto caldo-piatti pronti.

Secondo quanto si legge sul sito ufficiale della catena di discount il nuovo supermercato metterà a disposizione dei clienti anche un posteggio.