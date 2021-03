Multe T-Red: entro due settimane verranno restituiti i punti sulla patente

La restituzione dei punti sarà curata direttamente dagli uffici competenti del Corpo di Polizia Locale di Genova, senza necessità che gli interessati si attivino in alcun modo, solo per le infrazioni di “errata canalizzazione”

La Polizia Locale genovese ha spiegato che nel giro di due settimane verranno restituiti automaticamente tutti i punti della patente decurtati ad automobilisti e motociclisti per infrazioni di “errata canalizzazione” rilevate con i semafori T-Red.

In seguito alla sospensione della rilevazione automatica delle infrazioni relative all’utilizzo delle corsie di canalizzazione e del successivo annullamento d’ufficio dei relativi atti sanzionatori in ragione della necessità di un adeguamento della correlata segnaletica, la Giunta Comunale ha disposto la restituzione dei punti patente decurtati.

«Accertata in ogni caso la piena regolarità tecnica ed operativa dei dispositivi di rilevazione automatica posti a presidio delle intersezioni semaforiche risultate più pericolose, che stanno peraltro dimostrando la loro efficacia in tema di sicurezza stradale - precisa la Polizia Locale - che la restituzione dei punti patente sarà riconosciuta ai soli conducenti sanzionati per l’uso non corretto delle corsie di canalizzazione».

La restituzione dei punti sarà curata direttamente dagli uffici competenti del Corpo di Polizia Locale di Genova, senza necessità che gli interessati si attivino in alcun modo, e riguarderà indistintamente tutti i conducenti che hanno commesso questa tipologia di infrazione.

Ai cittadini che hanno già provveduto al pagamento della relativa sanzione amministrativa pecuniaria o che non hanno proposto ricorso in tempo utile verranno reintegrati i punti prima decurtati.

Per i cittadini che abbiano invece proposto ricorso (Giudice di Pace o Prefetto) la Civica Amministrazione provvederà a comunicare le relative decisioni in ordine alla volontà di ritirare i provvedimenti sanzionatori in essere, con il conseguente mantenimento di tutti i punti fino ad ora posseduti.

Ai cittadini che si trovano ancora nei tempi per procedere al pagamento o al ricorso non verranno in nessun caso decurtati i punti patente, e la relativa sanzione non verrà più loro addebitata.

Come verificare il saldo punti della patente

Per verificare il saldo punti della propria patente di guida è possibile consultare il sito “Portale dell’Automobilista”, una volta effettuata la registrazione al link https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/. In alternativa si può chiamare, da telefono fisso, il servizio automatico al numero 848.782.782 sempre attivo, al costo di una telefonata urbana.