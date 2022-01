Multe con agenti in borghese, Bucci: "Nessun trabocchetto, proteggiamo chi rispetta le regole"

Dopo il giro di vite chiesto nei giorni scorsi dal comandante della polizia locale Gianluca Giurato, che aveva annunciato una settimana di controlli mirati agli attraversamenti pedonali, sono fioccate le polemiche a Genova e alcune fotografie degli agenti in borghese impiegati nei controlli hanno fatto il giro del web, diventando protagoniste anche di molti 'meme'. Durante la 'colazione' a San Fruttuoso il sindaco di Genova Marco Bucci è intervenuto sul tema, spiegando il proprio punto di vista, promettendo anche una mappatura degli attraversamenti pedonali della città.

"Che ci siano agenti in borghese - ha sottolineato - è normale, accade in qualsiasi città del mondo. Non sono lì per fare dei trabocchetti come qualcuno pensa, stanno solo svolgendo il loro lavoro. Anche la polizia spesso lavora in borghese per operazioni delicate, è una cosa normalissima. Mi hanno segnalato solo un episodio di un presunto 'trabocchetto' e ovviamente farò io stesso un'indagine per appurare l'episodio che mi è stato segnalato, ma è un'eccezione".

"Il problema - ha aggiunto Bucci - è che non si rispetta il codice della strada, basti pensare che abbiamo trovato persone a oltre 160 km/h sulla Guido Rossa e a oltre i 140 su corso Europa. Questo ovviamente non va bene e rappresenta un pericolo per tutti, gli attraversamenti pedonali vanno rispettati e bisogna fermarsi per far passare le persone, se si rispettano anche i limiti di velocità andando piano in città non si corrono rischi. Le multe servono soprattutto a proteggere chi non le prende. Proteggiamo chi si comporta bene colpendo chi si comporta male e, come ho già detto, non servono a fare cassa, incidono molto poco sul bilancio comunale. In totale parliamo di 35/40 milioni su un bilancio di un miliardo e trecento milioni se consideriamo tutte le multe di ogni anno".

Il sindaco ha poi parlato di mappatura degli attraversamenti pedonali: "Su illuminazione scarsa e altre criticità se ci sono cose da fare, le faremo. Ci tengo a sottolineare che tutti gli attraversamenti pedonali sono a norma. Attraverso i presidenti di municipio mì faro dare un elenco delle criticità dei territori, per capire quali sono quelle su cui intervenire".