Bucci: "Le multe non per fare cassa, vi spiego a cosa servono”

"Le multe non servono a fare cassa". Marco Bucci ha ribadito il proprio punto di vista, già espresso in altre occasioni, su una delle tematiche che da sempre tengono banco a Genova. Questa volta lo ha fatto durante l'appuntamento settimanale 'A colazione con il sindaco', dove il sindaco al Porto Antico ha incontrato i residenti della zona analizzando problematiche e criticità del quartiere.

"Noi abbiamo un miliardo e trecento milioni di budget all'anno - ha spiegato - e dalle multe ne prendiamo 25/30 milioni. Che ci siano o meno non cambia nulla sul bilancio. Le multe non vengono fatte per fare cassa, ma per indirizzare i comportamenti e faccio anche un esempio sul lungo periodo".

"Anni fa in sopraelevata venne introdotto il tutor - ha aggiunto il sindaco - e per tre mesi vennero fatte tantissime multe, adesso ne abbiamo una ogni due settimane, e nemmeno sempre. Contestualmente sono crollati gli incidenti. Oggi in corso Europa sta succedendo la stessa cosa. Le multe sono molte meno rispetto alle prime settimane dopo l'introduzione dei velox e credo che continueranno a scendere, così come gli incidenti".