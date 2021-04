Multe T-Red per cambio corsia, conclusa la procedura di restituzione dei punti: come verificare

La polizia Locale ha concluso le operazioni di verifica dei verbali emessi per l'uso non corretto delle corsie di canalizzazione

La polizia Locale di Genova ha concluso le procedure necessarie per la restituzione dei “punti patente” decurtati agli automobilisti che hanno ricevuto nei mesi scorsi un verbale per l’uso non conforme delle corsie di canalizzazione e che, avendo già effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione o avendo lasciato scadere i termini per fare ricorso, non potevano più richiedere la restituzione dei punti in autonomia.

Le persone interessate possono verificare l’avvenuto reintegro dei “punti patente” tramite:

- il sito “Portale dell’Automobilista”, una volta effettuata la registrazione al link https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/

- chiamando, da telefono fisso, il servizio automatico al n. 848 782 782 attivo H24, al costo di una telefonata urbana.

Per i cittadini che hanno invece proposto ricorso davanti al Giudice di Pace o al Prefetto, il Comune provvederà a comunicare le decisioni sul ritiro dei provvedimenti sanzionatori con il conseguente mantenimento di tutti i punti posseduti e senza decurtazione.

A chi invece è ancora in tempo per procedere al pagamento o al ricorso non verranno decurtati i punti patente e la sanzione non sarà più addebitata.