Stretta sull'alcol in strada: fioccano le prime multe

Tredici sanzioni in 24 ore. Questo il risultato del primo giorno di entrata in vigore dell'ordinanza anti alcol. Per la precisione, quattro nel centro storico, tre al porto Antico e in via Canevari, altrettante a Cornigliano. Tutte per consumo di alcol in strada non consentito.

A Caricamento un capannello di persone si era seduta sulle panchine per bere una birra dopo le 16. A Borgo Incrociati, in particolare all'uscita della mertro dove vivolo molti senza fissa dimora. Una stretta di vite con la speranza di allontanare chi, ubriaco, è molesto già dalle prime ora del pomeriggio.

Scatta oggi la nuova ordinanza anti alcol: cosa cambia, orari, tutte le vie coinvolte

Il provvedimento è stato firmato dal sindaco Marco Bucci, su spinta degli assesssori Sergio Gambino e Paola Bordilli, per porre fine a epiosdi di violenza legati all'abuso di alcol. I termini dell'ordinanza sono severi: in tutta la città dalle 21 alle 6 del giorno successivo è vietata la vendita d'asporto di bevande alcoliche; dalle 16 alle 8 del giorno successivo sono invece vietati consumo o detenzione finalizzata al consumo all'aperto, salvi i dehors. Divieti più stringenti dalle 12 alle 8 in alcune arree genovsi: Valpolcevera, Sampierdarenza, Teodoro, Sesti Ponente, centro storico, valbisagno, Marassi e Borgo incrociati.