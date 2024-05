I quadri di Roberta Repetto in mostra al premio Fracchia: "La bellezza per sensibilizzare su manipolazione e violenze"

Da martedì 28 maggio a sabato 1 giugno 2024, in occasione del premio e festival letterario Umberto Fracchia che si svolgerà a Casarza Ligure, sarà allestita anche una mostra con i quadri di Roberta Repetto. La storia, nota, è quella della 40enne di Chiavari morta nel 2020 all'età di 40 anni, uccisa dalle metastasi di un tumore dopo l'asportazione di un neo sul tavolo da cucina di un centro olistico a Borzonasca. La vicenda processuale è arrivata alla sentenza di appello, a questo link le motivazioni dei giudici.

Roberta Repetto era anche un'artista e dipingeva splendidi acquerelli. La sorella Rita, presidente dell'associazione 'La Pulce nell'orecchio' ha deciso di utilizzarli per campagne di sensibilizzazione sulla violenza psicologica e rischi del fenomeno settario. "La pulce nel disegno - spiegano dall'associazione - è un progetto artistico nato in memoria di Roberta Repetto per opporre alla violenza e alla manipolazione delle fragilità umane e femminili la bellezza dell'arte".

I disegni vengono anche stampati su segnalibri che vengono donati agli studenti delle scuole con un elenco dei segnali comportamentali che devono far suonare un campanello d’allarme. Vengono inoltre donati a case editrici che li utilizzano per realizzare copertine di libri. A luglio 2023 era stata allestita una mostra a Sestri Levante, questa volta a Casarza saranno visibili, nell'ambito del premio Fracchia, presso l'auditorium di Villa Sottanis. Rita Repetto parteciperà anche a uno degli incontri nell'ambito della kermesse: mercoledì 29 maggio è stata infatti organizzata una tavola rotonda con Unige, alla quale parteciperà anche la sorella di Roberta.

