"Il magnifico dono": a Voltri la mostra sui duchi di Galliera e le donazioni per Genova

Aprirà in villa Duchessa di Galliera il 21 aprile 2023 la mostra "Il magnifico dono - I duchi di Galliera e le donazioni per Genova", organizzata dall'associazione Amici della Villa Duchessa di Galliera, Aps Sistema Paesaggio, a cura di Matteo Frulio e Federica Valle, con progetto espositivo di Emanuele Musso.

Con l'esposizione si racconteranno le donazioni dei Duchi di Galliera per Genova attraverso i ritratti di Anton Von Maron, due ritratti inediti della Duchessa di Galliera, opere di Matteo Picasso, e il prezioso album con i progetti per il Porto di Genova voluto nel 1875 da Raffaele De Ferrari. Con l'espressione “magnifico dono” i giornali dell’epoca definirono l’eccezionale finanziamento di 20 milioni di lire-oro concesso da Raffaele De Ferrari, Duca di Galliera, per la costruzione del nuovo Porto di Genova. L’esposizione temporanea vuole raccontare le vicende che portarono alla firma della donazione, le cui trattative avvennero proprio nella Villa Duchessa di Galliera.

L’evento si inserisce nel percorso dei Rolli Days 2023, il cui tema e? dedicato al “mare”. Non solo il porto pero?; nell’anno precedente, Maria Brignole Sale e la sorella Luisa donarono al Comune di Genova Palazzo Rosso per costituire la prima galleria civica della citta?, con straordinarie opere che confluirono anche da Parigi e dalla Villa Duchessa di Galliera. Il percorso si snoda tra opere provenienti dai depositi di Palazzo Rosso e di Palazzo Bianco, nonche? da collezioni private, ricostruendo le vicende che portarono a tali donazioni mediante documenti originali e fotografie dell’epoca. Sono presenti opere di Anton Von Maron, Matteo Picasso e Santo Panario, Martin Pierre Gauthier e Nadar. Molte di queste inedite.

Progetti e litografie completano l’itinerario espositivo nel Teatro settecentesco di Villa Duchessa.

Solo ed esclusivamente durante le giornate dei Rolli Days (dal 28 aprile al 1 maggio), per la prima volta in assoluto sara? aperto anche il boudoir della Duchessa con maioliche settecentesche e arredi dell’epoca.

Le tele della Duchessa “tornano a casa”

Il Ritratto di Anna Pieri di Anton Von Maron, gia? presente nel palazzo di Voltri, e? significativo proprio perche? la mostra e? allestita nel teatro che lei chiese come dono di nozze al marito Anton Giulio III Brignole Sale. Sono poi presenti un “Bambino con Agnello” della bottega di Domenico Piola e una “Madonna con Bambino” copia del Correggio. I quadri esposti erano collocati nella Villa Duchessa di Galliera e, nello specifico, proprio nell’appartamento privato di Maria Brignole Sale.

I ritratti inediti di Maria e di Luisa Brignole Sale

Nella mostra saranno esposti due ritratti inediti della Duchessa di Galliera. Il primo e? il bozzetto del celebre quadro di Maria Brignole Sale con alle spalle la Lanterna di Genova, realizzato da Matteo Picasso.

Riconosciuto nell’autunno scorso, sara? esposto nella prima sezione dedicata alla donazione del Porto di Genova. Il secondo e? una raffinatissima miniatura sempre di Matteo Picasso della duchessa, giovanissima. Un’altra miniatura inedita e? quella di Luisa Brignole Sale, sorella della Duchessa, artefice della donazione di Palazzo Rosso. Non mancheranno ritratti di famiglia, tra cui quello di Antonio Brignole Sale di Santo Panario.

Il Porto e il Duca di Galliera

Grazie all’Opera Pia Brignole Sale in Voltri, saranno esposti i progetti originali finanziati dal Duca di Galliera, Raffaele De Ferrari, nel 1875. Il tema dei Rolli e? “Il Mare”. Per cui si e? deciso di dedicare la prima sezione proprio al “Magnifico dono” del Duca di Galliera. Introdurra? la sezione la tela “Omaggio floreale al Molo Nuovo della Lanterna” di Stefano Camogli.

Il Boudoir e l'apertura in occasione dei Rolli Days

Nei soli giorni dei Rolli, dal 28 aprile al 1 maggio, sara? aperto il mezzanino e il boudoir dei Brignole Sale, mai aperto al pubblico. Un piccolo ambiente le cui decorazioni in maiolica del XVIII secolo, si sono perfettamente conservate. L’anticamera sara? allestita, grazie a Capozzi Antichita?, con arredi originali dell’epoca. Tra questi un curioso bidet, porcellane e suppellettili provenienti dalla collezione Clerici. Sara? aperta anche una parte delle cucine.

In collaborazione con Comune di Genova, Musei di Strada Nuova - Genova, Opera Pia Brignole Sale in Voltri, Istituto Comprensivo Voltri 1, Capozzi Antichita? e Collezione Clerici.

Bigliettazione consigliata su www.happyticket.it o, nel caso in cui non fosse possibile, nella biglietteria della mostra.