Alla Mostra del Cinema di Venezia anche il docufilm sul nuovo ponte

C’è anche Genova alla 77esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre in Laguna.

In occasione della kermesse, la prima di ampio respiro dopo il lockdown da coronavirus, Rai Pubblicità presenta il docufilm “Genova San Giorgio – Ponte italiano”, che ripercorre le tappe della costruzione del nuovo ponte di Genova a due anni dal crollo.

Alla proiezione, in programma per giovedì 10 settembre, alle ore 19.30, nello spazio della Regione Veneto - Fondazione Veneto Film Commission all'Hotel Excelsior all Lido di Venezia, parteciperanno i rappresentanti delle istituzioni liguri e venete e delle aziende che hanno realizzato l'opera.

Il docufilm non è in concorso al Festival, ma si inserisce nell’universo di eventi collaterali alla Mostra: 40 minuti condotti dall'attore Giancarlo Giannini in cui non si racconta soltanto la ricostruzione del ponte, ma la città e i suoi abitanti.

Sullo schermo scorreranno le immagini delle antiche dimore nobiliari, i palazzi dei Rolli patrimonio Unesco, le botteghe storiche, i caruggi, Boccadasse, lo skyline della città, Palazzo Ducale, l'Acquario. Il docufilm è andato in onda su Rai2 nella serata di giovedì 6 agosto, riscuotendo un grande successo di pubblico.