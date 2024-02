Crowdfunding solidale per famiglia dell'operaio Fincantieri vittima dell'incidente in A12

Dopo il tragico incidente sulla A12 che ha causato la morte di Basar Shames, membro della comunità del Bangladesh residente in Liguria, oggi si è vista una solida dimostrazione di solidarietà da parte dei lavoratori delle ditte appaltatrici e dei dipendenti diretti di Fincantieri a Sestri Ponente e Riva Trigoso, dove l'operaio lavorava.

L'iniziativa è stata avviata dalla ditta S.G.M. di Trieste, datore di lavoro dell'operaio deceduto, insieme alle Rsu aziendali dei due stabilimenti che stanno raccogliendo contributi da destinare alla famiglia di Basar Shames. L'obiettivo è aiutare la famiglia nell'organizzare il trasferimento della salma del loro caro compatriota in Bangladesh e nel sostenere la moglie e la figlia, che hanno appreso della tragedia tramite un parente residente a Sampierdarena.

Paolo Davini, rappresentante della Cgil presso la Rsu aziendale di Riva Trigoso, ha spiegato che i lavoratori hanno attivato una raccolta fondi per sostenere la famiglia di Basar Shames. Basar, come ogni giorno, si dirigeva da Genova al cantiere di Riva Trigoso per lavorare sulle navi in costruzione. L'incidente fatale è avvenuto durante il tragitto casa-lavoro, una situazione che mette a rischio centinaia di lavoratori stranieri costretti ad affrontare lunghi spostamenti ogni giorno lungo le autostrade liguri, spesso in condizioni pericolose e con conseguenze economiche a causa di ritardi.

Al momento, gli investigatori stanno ancora valutando con la polizia stradale la dinamica esatta dell'incidente per identificare il veicolo responsabile tra i dieci coinvolti. Le condizioni dei due operai ricoverati a San Martino, uno proveniente dal Peru e l'altro dal Bangladesh, rimangono gravi ma non vitali dopo lunghi interventi chirurgici per ridurre gravi traumi agli arti inferiori. Gli altri otto feriti, portati in ospedale a Lavagna, sono stati dimessi o sono sotto osservazione.