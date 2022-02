Arenzano, addio a Ilio Ricchetti, papà del cocktail "Mezza Carolina"

È mancato ad Arenzano Ilio Ricchetti, lo storico 'papà' del cocktail Mezza Carolina, conosciutissimo nel ponente genovese e non solo.

Il drink, la 'mezza', come lo chiamano quasi tutti, era stato inventato proprio da Ricchetti che nel 1967 gestiva il bar Nardin. Il bar all'epoca era frequentato da una trentina di ingegneri americani che lavoravano nei cantieri navali di Sestri Ponente, ma alloggiavano ad Arenzano e finivano la giornata nel bar di Ricchetti. Andavano matti sia per i long drink a base di whisky e Cola, sia e per la vodka con l'aranciata. Da lì, l'esigenza di creare qualcosa di nuovo, che andasse incontro il gusto degli americani, ma che si adattasse anche al gusto degli italiani.

Ilio sperimentò, e creò qualcosa di più leggero, dimezzando le dosi: mezzo bicchiere di vodka, mezza bottiglietta di Schweppes all’arancia («che non sia aranciata qualsiasi, come molti fanno per risparmiare»), e poi aggiunse Bitter Campari e mezza fetta di arancio. Precisamente, 2 cl di Bitter Campari, 6 cl di vodka, 3/4 cubetti di ghiaccio, mezza fetta di arancia e mezza bottiglietta di Schweppes all'arancia: ancora oggi questi sono gli ingredienti del mitico cocktail arenzanese che si possono trovare in tutti i bar del paese e specialmente al Lago Tana, dove lavora Luigi Briasco a cui Ilio Ricchetti ha lasciato la sua lista di cocktail.

Il nome lo si deve ad una giovane ragazzina che frequentava il bar con i suoi genitori: era minuta e graziosa e rendeva perfettamente l'idea di quello che trasmetteva il cocktail, che poteva essere bevuto tranquillamente, non era troppo forte. Così è diventata Mezza Carolina.

Prima del covid, ad Arenzano era nata anche la festa ufficiale della Mezza Carolina, con stand enogastronomici e musica. In paese c'è anche una targa, vicino all'ex bar Nardin, per ricordare la nascita del cocktail.