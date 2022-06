Pericu, un minuto di silenzio e la commemorazione anche alla Camera dei Deputati

Dopo il funerale, svoltosi questa mattina a Genova, anche a Roma è stato ricordato Beppe Pericu, ex sindaco di Genova ed eletto deputato nel 1993 per il Partito Socialista Italiano, aderendo poi alla Federazione Laburista.

Un minuto di silenzio nella Camera dei Deputati, un lungo applauso alla fine, e poi l'intervento di Franco Vazio, deputato Pd e vice presidente commissione Giustizia alla Camera: "Ha interpretato il mandato parlamentare nella XIII legislatura con grande generosità e impegno, mettendo al servizio delle istituzioni la sua straordinaria competenza giuridica. Ricordo a tal riguardo la sua qualificata e preziosa partecipazione ai lavori della Commissione Speciale Napolitano per la riforma del settore radio televisivo".

E poi, dal 1997, i dieci anni di sindaco di Genova: "Ha insegnato a Genova a scrivere un futuro ricco di ambizioni - dice ancora Vazio -. Con l’intelligenza e l’ostinazione, tipica delle sue origini familiari sarde di cui andava fiero, è riuscito senza proclami a costruire una vera rinascita della città. È stato il sindaco che, in maniche di camicia, ha voluto confrontarsi con i manifestanti del G8 per convincerli “a non sfondare la zona rossa” e che ha saputo parlare ad una città ferita da quelle terribili giornate. È stato il sindaco di Genova - capitale europea della Cultura nel 2004 e vera anima del riconoscimento assegnato alla città dall’Unesco nel 2006 quale patrimonio dell’Umanità. Ha saputo guardare oltre i confini della sua città, convincendo i genovesi del valore oggettivo della propria storia e del tessuto culturale della città. Per ottenere questi indiscutibili risultati, Giuseppe Pericu ha saputo puntare sulle eccellenze e sulle intelligenze migliori, volendo al suo fianco, personalità di valore internazionale; è lui che riesce infatti a coinvolgere in questa sfida Renzo Piano, che genovese lavorava e progettava però altrove".

Pericu è stato anche tra i fondatori del Pd, ed rimane per Vazio "un esempio a cui la politica può e deve guardare, una persona di altissima statura morale che sapeva governare i processi economici e amministrativi della sua città, ma amava intervenire anche sui grandi temi ideali, dalla costruzione dell’Europa, all’equità sociale".