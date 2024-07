Morto storico prof. di lettere, i suoi 700 libri in dono alla biblioteca

Condividere libri e conoscenza è un atto d'amore, ancor più se è un gesto indirizzato in special modo nei confronti degli studenti di un professore che oggi non c'è più.

Così a Voltri il patrimonio librario della biblioteca Benzi è stato recentemente incrementato grazie alla donazione del professor Gianfranco Fabiano, storico insegnante di italiano, latino e greco al liceo classico Mazzini di Pegli.

Il docente è mancato nell'aprile del 2020 e i familiari hanno voluto donare il suo ricchissimo patrimonio librario - si parla di oltre 700 volumi - alla biblioteca. Una vita di studio e lavoro al servizio della comunità.

"Una persona di grandissima cultura - lo ricordano i colleghi - di sottile ironia, schivo di carattere, di poche parole ma attento alle persone, ai ragazzi che lo amavano moltissimo perché lui li capiva ed era capace di comprenderli nel profondo".

Non potendo accogliere, per motivi di spazio, l’intera collezione del professore, la biblioteca ha effettuato una cernita dei testi più rappresentativi: quasi tutti di saggistica, con aree tematiche che rispecchiano i diversi interessi del professore fra cui testi di letteratura antica e moderna, storia, filologia e arte, per un totale di oltre 700 volumi.

I libri sono ora a disposizione degli utenti e facilmente distinguibili, contrassegnati con un bollino bianco sul dorso con all’interno la scritta “Dono del prof. Gianfranco Fabiano”. Un dono di conoscenza che durerà per sempre.