Morto Enrico Bertozzi, papà della Scuola Chiavarese del Fumetto

Tigullio in lutto per la morte di Enrico Bertozzi, giornalista, fumettista e illustratore che ha fondato negli anni '80, insieme a Renzo Calegari, la celebre Scuola Chiavarese del Fumetto di cui è stato anche direttore. Bertozzi, mancato a 68 anni, era malato da tempo.

Bertozzi, tra i suoi lavori, ha anche disegnato l'episodio di Tex "Abilene Kansas", per Bonelli Editore, ma sono davvero tanti i volumi che nell'arco della sua carriera ha scritto e illustrato. Il funerale si terrà mercoledì 19 aprile alle 9 presso il salone del convento dei Frati Cappuccini di viale Tappani a Chiavari.

Tante le realtà che in queste ore stanno diffondendo messaggi per ricordarlo: "Sono stati molti - dice Francesco Bruzzo, presidente della Società Economica di Chiavari - i momenti che abbiamo vissuto insieme, come Società Economica e come Scuola del Fumetto, uniti dall’obbiettivo comune di lavorare per il nostro comprensorio". "Enrico Bertozzi - è il commento degli organizzatori del festival Rapalloonia - ci ha lasciati per cavalcare nelle sterminate praterie celesti. Le nostre più sentite condoglianze. So long Enrico".