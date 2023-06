Morto Francesco Nuti: girò "Stregati" a Genova

Lunedì mattina è morto a Roma l'attore e regista Francesco Nuti: aveva 68 anni ed era malato da tempo. A renderlo noto, la figlia Ginevra assieme ai familiari che hanno ringraziato il personale sanitario e tutti coloro che hanno avuto in cura l'attore nel lungo periodo della malattia.

A Genova Nuti aveva girato "Stregati" nel 1986, il suo terzo film che lo vedeva nelle duplici vesti di regista e attore, e il secondo con Ornella Muti. La trama racconta la storia di Lorenzo, dj che vive vicino al porto del capoluogo ligure. Lorenzo conduce un programma radiofonico notturno su Radio Strega, tenendo compagnia a coloro che soffrono d'insonnia o lavorano di notte. La sua filosofia di vita, condivisa anche dai suoi amici (un tassista e un pianista) e da suo padre (gestore di un cinema che proietta film pornografici), è quella di combattere la monotonia cercando sempre il divertimento, a volte infrangendo le regole e conquistando ragazze.

Ogni notte, dopo il lavoro, Lorenzo e i suoi amici si avventurano per la città, combinando scherzi di ogni tipo e vivendo avventure occasionali. In una notte piovosa, mentre guida il taxi dell'amico, Lorenzo incontra Anna, una bellissima ragazza con cui vive una storia di sesso. Tuttavia, Anna è prossima a sposarsi e si trova a Genova solo per acquistare l'abito da sposa prima di partire per Verona, dove la aspetta il suo futuro marito.

Nonostante ciò, trascorrono insieme la maggior parte del tempo della sua permanenza a Genova: alla fine si crea un legame speciale, caratterizzato da attrazione e repulsione, ma molto intenso. Anna perde il treno del ritorno due volte a causa di questa relazione, e solo al terzo tentativo riesce finalmente a ripartire, dopo aver fatto nuovamente l'amore con Lorenzo. Dopo alcuni giorni, quando sembra che tutto sia ormai finito, Anna ritorna da Lorenzo, decisa a stare con lui e pronta ad abbracciare il suo stile di vita stravagante e caotico.