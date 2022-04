Addio a Emilio Scappini, lutto per l'ex tranviere e fotografo di concerti

Il suo posto era tra le transenne e il palco, sempre rivolto verso il pubblico con un sorriso. Il mondo della musica e dei ferrovieri piange Emilio Scappini, fotografo di concerti per passione e residente in Valpolcevera dove era molto attivo anche politicamente.

Il "Baffo", come era conosciuto tra amici e giornalisti, non perdeva mai occasione per attaccar bottone ai concerti, ma dopo le prime tre canzoni scappava sempre via: "C'è mia moglie che mi aspetta a casa", e allungava le sue lunghe braccia per aprire la mano in un vigoroso saluto. Lascia anche due figlie, dopo aver combattuto contro una malattia.

Con la Nikon sempre al collo era un corpo unico con la su amacchina fotografica che portava ovunque: alle manifestazioni della Cgil, alle feste di quartiere, ai concerti estivi. Centinaia i messaggi di cordoglio sul suo profilo Facebook, tra cui quello del presidente del Municipio Valpolcevera Federico Romeo: "Ci mancherai tanto Emilio Scappini, ci mancheranno le tue meravigliose fotografie che hanno sempre accompagnato ogni importante evento della nostra Valpolcevera. Ci mancheranno le tue telefonate per segnalare i problemi nel quartiere e i tuoi contributi per risolverli. La Valpolcevera perde un cittadino buono, partecipe alla vita della comunità e punto di riferimento per molti. 'Arriva Emilio' così dicevamo, quando negli eventi del Municipio c’era bisogno di te".

Domani, sabato 16 aprile, si terrà una breve funzione al tempio laico del cimitero di Staglieno per dargli l'ultimo saluto.