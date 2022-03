Morto Alessandro Dal Lago, già preside di Scienze della Formazione all'università di Genova

È mancato oggi, sabato 26 marzo, all'età di 74 anni, Alessandro Dal Lago, già preside della facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Genova dal 1996 al 2022. Scriveva su "Il manifesto", ha fatto parte della redazione di "Alfabeta", "Il Mulino" e "Rassegna italiana di sociologia" di cui è stato direttore dal1997 al 2000. Si è occupato di teoria e filosofia delle scienze sociali, conflitti armati, ultras, migrazioni e criminalità.

Dal Lago, nato a Roma e cresciuto in Toscana, è stato prima assistente volontario dal 1970 al 1977 e successivamente borsista ministeriale e contrattista presso l'Università degli Studi di Pavia, e infine ricercatore al dipartimento di Sociologia dell'Università degli Studi di Milano.

Nel 1992 è diventato professore associato di Sociologia delle arti presso la Facoltà di Lettere dell'Università di Bologna e dal 1994 ha ricoperto la carica di professore straordinario di Sociologia dei processi culturali presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Genova, che ha diretto nella qualità di preside dal 1996 al 2002; è stato anche delegato del rettore della stessa Università.

Negli anni '90 è stato invitato dalla School of Arts and Sciences della University of Pennsylvania (Philadelphia) dove ha insegnato Social Theory e Italian Philosophy. Nel semestre autunnale del 2007 ha insegnato presso la University of California, Los Angeles (Ucla).

Ha compiuto vari soggiorni di ricerca in Francia, Germania, Inghilterra e Stati Uniti (ha fatto parte del comitato scientifico di California Italian studies) e ha curato opere di Georg Simmel, Hannah Arendt, Hans Jonas, Zygmunt Bauman, Paul Veyne, Michel Foucault.