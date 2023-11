Femminicidio di Giulia Cecchetin, la dedica sul maxischermo della Regione

Un'immagine proiettata sulla facciata del palazzo della Regione in piazza De Ferrari dedicata a Giulia Cecchetin, la giovane ragazza uccisa ieri in provincia di Pordenone. Per la sua morte è indagato l'ex fidanzato 22enne.

"Quella di Giulia è una morte assurda e inaccettabile - hanno detto il governatore Giovanni Toti e l'assessore regionale alle Pari Opportunità Simona Ferro- Vogliamo essere vicini e stringerci attorno alla famiglia colpita da questo lutto, e vogliamo farlo lanciando un messaggio a tutta la cittadinanza, in questo momento in particolare: sabato prossimo infatti sarà il 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Purtroppo la tragica morte di Giulia Cecchettin dimostra, ancora una volta, quanto il tema della violenza di genere sia ancora terribilmente attuale. Il nostro obiettivo è continuare, giorno dopo giorno, a mantenere alta l'attenzione e sensibilizzare sul tema".

Il 25 novembre Regione Liguria organizza un evento dedicato a questo tema di stringente e drammatica attualità incentrato sull'energia e la forza propositiva delle donne stesse, dal titolo 'energicaMente': l'invito di Regione a tutte le donne e alla cittadinanza è di assistere e a provare le discipline di autodifesa sotto il porticato di piazza De Ferrari dalle 14 alle 17. Allo stesso tempo Wall of Dolls ha organizzato un flash mob, sempre in piazza De Ferrari, di fronte al muro delle bambole.

A seguire, conferenza 'La Bellezza della Rinascita: Scuola e Arte per una nuova cultura" ale 17,30 a Casa Luzzati Palazzo Ducale.