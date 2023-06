Berlusconi sul maxischermo, Luca e Paolo: "Una pacchianata così nemmeno alla morte di Kim Jong-un"

La satira di Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu colpisce la politica ligure e le sue reazioni alla morte di Silvio Berlusconi. Martedì 13 giugno 2023, durante il programma 'Dimartedì' condotto da Giovanni Floris e andato in onda su La7, i due comici genovesi hanno introdotto la puntata con una copertina dedicata al leader di Forza Italia scomparso nei giorni scorsi.

"In occasione della morte di Berlusconi - hanno detto - la politica italiana ha dato il peggio perché non è stata in grado di fare la cosa che davanti a eventi del genere sarebbe giusto fare. Tacere. Gli esempi peggiori - ha sottolineato Bizzarri - li abbiamo dati stranamente noi genovesi, che di solito di fronte alla morte possiedono una sobrietà intelligente".

"Hanno cominciato i consiglieri comunali di sinistra - ha detto Kessisoglu - che durante una riunione hanno lasciato l'aula durante il minuto di silenzio in memoria di Berlusconi. Il Pd genovese - ha aggiunto Bizzarri - ci ha spiegato perché perde le elezioni da dieci anni e continuerà a perderle per i prossimi trecento. Ma come hanno reagito quelli che le elezioni le hanno vinte?". A questo punto è stata mostrata la foto del palazzo della Regione con il messaggio passato sul maxischermo. "Trasformando piazza De Ferrari - ha commentato Kessisoglu - in Las Vegas. Nemmeno alla morte di Kim Jong-un (il dittatore della Corea del Nord, ndr) faranno una pacchianata del genere". Sul sito ufficiale di La7, a questo link, il video completo.