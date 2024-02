Morbillo, l'allarme di Bassetti: "Sembra l'inizio di futuri focolai, pochi vaccini"

Allarme morbillo. Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, ha lanciato un monito su X (l'ex Twitter) commentando l'espandersi dell'infezione negli Stati Uniti: "Il morbillo corre in Florida - ha scritto il professore -. Questo è l'effetto della mancata vaccinazione di molti bambini a seguito della cattiva informazione vaccinale degli anni del covid. Sembra solo l'inizio di molti futuri focolai epidemici".

Casi che, secondo gli ultimi dati diffusi attraverso l'agenzia Adnkronos Salute da Antonino Bella, ricercatore del Dipartimento Malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità, sarebbero cresciuti anche in Italia: "Da settembre sono 96 - aveva spiegato -. Siamo passati dagli 8 di settembre ai 2 di ottobre, agli 8 di novembre, 14 a dicembre, 29 a gennaio e 35 a febbraio, almeno al momento. Tra l'altro i dati ci dicono che non sono i bambini a essere particolarmente colpiti, ma gli adulti, considerando che l'età mediana dell'infezione è di 32 anni, mentre per i piccoli sotto un anno (la vaccinazione obbligatoria si fa a 12 mesi) sono appena 3 i contagi segnalati".

Le prime infezioni di settembre, secondo quanto riferito dal ricercatore, "probabilmente sono state innescate da persone provenienti da Paesi dove ci sono focolai e che hanno poi contagiato altri soggetti in Italia". Importante evidenziare inoltre, secondo Bella, "che i contagi riguardano soprattutto persone non vaccinate, che rappresentano l'89%". Sulla copertura vaccinale pediatrica "non abbiamo ancora i dati recenti, ma possiamo stimare che siano in linea con quelli del 2021 (ultimo aggiornamento disponibile) che si attesta attorno al 92%".

