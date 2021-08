Covid focolaio a Montebruno: positivi under40, ragazzi e bambini

"Purtroppo dobbiamo constatare che a Montebruno possiamo quasi dare per certo che ci sia il rischio di un possibile focolaio Covid", così Mirko Bardini sindaco di Montebruno sulla pagina Facebook del Comune.

"I positivi o i sintomatici in attesa di tampone stanno aumentando ogni ora. Chiedo a tutti la massima collaborazione nel rispettare tutte le misure di sicurezza ed evitare il più possibile assembramenti e/o feste, si richiede l'utilizzo della mascherina nei luoghi al chiuso e il mantenimento della distanza".

Secondo quanto riportato dal primo cittadino del comune dell'entroterra genovese, su una popolazione di 238 abitanti (dati Istat 2017), le persone positive "al momento risultano tutti under 40, ragazzi e ragazze 16/25 e bambini".

Il sindaco "richiede di osservare la quarantena per tutti coloro abbiano avuto contatti stretti con i positivi in maniera tale da limitare la possibilità di propagazione del contagio".

Gli eventi in programma per il fine settimana, come la sesta edizione del raduno Autostory e Motostory, sono annullati.