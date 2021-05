Monopattini elettrici: casco e limiti di velocità, le nuove regole

Da martedì 1° giugno entrerà in vigore l’ordinanza comunale che disciplina la circolazione dei monopattini elettrici: limite di velocità a 20 km/h sull’intera rete viaria cittadina, ridotto a 6 km/h nelle zone a traffico limitato, e obbligo di indossare un casco protettivo

Da martedì 1° giugno entrerà in vigore l’ordinanza comunale che disciplina la circolazione dei monopattini elettrici fissando queste nuove norme: limite di velocità a 20 km/h sull’intera rete viaria cittadina, ridotto a 6 km/h nelle zone a traffico limitato, e obbligo di indossare un casco protettivo anche per i conducenti maggiorenni che circolano sulle strade all’interno del centro abitato urbano. L’inosservanza di queste regole comporterà le relative sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

I monopattini elettrici possono essere condotti dal compimento del quattordicesimo anno di età e, dal punto di vista regolamentare, sono equiparabili alle biciclette. Devono essere provvisti di un campanello o di un segnalatore acustico e, dove esistenti, devono transitare sempre sulle corsie ciclabili mentre è sempre vietato circolare sui marciapiedi o contromano. Sul monopattino non si possono portare persone, oggetti o animali. Mezz’ora dopo il tramonto o in particolari condizioni atmosferiche di scarsa visibilità, occorre utilizzare dispositivi di illuminazione ed indossare un giubbotto o bretelle retroriflettenti.

«L’amministrazione comunale predilige ed incentiva la mobilità sostenibile e considera la sicurezza stradale fra le sue priorità - dichiara l’assessore ai trasporti e alla mobilità integrata Matteo Campora -. Nell’ambito degli spostamenti in città l’utilizzo del monopattino elettrico è in crescente aumento e l’ordinanza in vigore dal prossimo giugno ha lo scopo di tutelare i pedoni e gli stessi conducenti attraverso regole essenziali».