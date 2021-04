Monopattini, obbligo di targa e divieto su strade aperte al traffico: Tursi approva

Approvata una mozione che impegna il sindaco Marco Bucci e a l’assessore Matteo Campora a farsi promotori di azioni che chiedano modifiche al codice della strada per regolamentare l'utilizzo dei monopattini nei comuni con più di 30mila abitanti

Nella seduta del consiglio comunale di martedì 13 aprile 2021 è stata approvata una mozione, presentata dai consiglieri Alberto Campanella, Stefano Costa, Francesco De Benedictis e Valeriano Vacalebre, che impegna il sindaco Marco Bucci e a l’assessore Matteo Campora a farsi promotori di azioni che chiedano modifiche al codice della strada per regolamentare l'utilizzo dei monopattini nei comuni con più di 30mila abitanti. Dall'obbligo di una targa a pettorina che identifichi il proprietario al divieto di utilizzo su strade aperte al traffico.

Alberto Campanella, capogruppo Fratelli d'Italia, ha spiegato: «Negli ultimi mesi c’è stato un forte incremento dell’uso dei monopattini elettrici se da un lato questo porta una diminuzione dell’inquinamento dovuto al minor uso delle auto, dall’altro ha fatto riscontrare un notevole aumento degli incidenti stradali dei quali, purtroppo, alcuni anche mortali. Abbiamo potuto constatare che la causa predominante di questi incidenti è la scarsa visibilità dei mezzi e il comportamento troppo spesso disinvolto dei conducenti. Appurate queste cause, abbiamo presentato la mozione».

Mozione che è stata approvata con 22 voti favorevoli (Lega Salvini Premier, Vince Genova, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Italia Viva) e 11 astenuti (Movimento 5 Stelle, Lista Crivello, Pd, Ubaldo Santi del Gruppo Misto).

Il testo della mozione

«L’uso dei monopattini elettrici nella nostra come in altre città italiane ha avuto un forte incremento sia sotto la spinta ecologista sia favorita dagli incentivi statali all’acquisto di tali mezzi - si legge nel testo della mozione - . Sono mezzi che presentano innegabili problemi di stabilità che ne pregiudicano la sicurezza e la stabilità causando incidenti anche purtroppo mortali come quello avvenuto nei giorni scorsi nel quartiere di Marassi dove ha perso la vita una giovane madre».

«Eventi tragici sono avvenuti in altre città italiane - prosegue il testo - come anche incidenti meno gravi ma esplicativi di un’intrinseca pericolosità del mezzo, unito a un uso spesso azzardato di alcuni utilizzatori, aggravato dall’irregolarità delle strade e dal fatto che spesso vengono condotti senza l’uso del casco e fuori dalle piste ciclabili. La vittima dell’incidente di Marassi indossava regolarmente il casco ma purtroppo questo non è stato sufficiente a salvarla».

La mozione impegna quindi «sindaco e assessore competente a prevedere un’azione, che potrebbe coinvolgere Anci, volta a chiedere modifiche al Codice della Strada al fine di bandire, nei comuni superiori a trentamila abitanti, l’uso dei monopattini sulle strade aperte al traffico e l’obbligo di una “targa a pettorina” identificativa del proprietario».