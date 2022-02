Addio a Monica Vitti, Toti: "Ci ha fatto ridere e riflettere. Ci mancherà"

"Il cinema italiano perde una delle sue icone. Addio a Monica Vitti, una donna e un'attrice fuoriclasse che con i suoi personaggi ci ha fatto ridere e riflettere. Ci mancherà". Così il presidente della Regione Toti ricorda l'attrice romana scomparsa a 90 anni.

Monica Vitti, pseudonimo di Maria Luisa Ceciarelli, era nata a Roma il 3 novembre del 1931 e aveva compiuto da poco 90 anni. L'annuncio della morte della famosissima attrice italiana, con alle spalle quasi 40 anni i carriera, è stato dato via twitter da Walter Veltroni. "Roberto Russo, il suo compagno di questi anni, mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c'è più. Lo faccio con grande dolre, affetto, rimpianto".

Da molti anni si era ritirata dalle scene per ragioni personali, come ricorda Today.it, conducendo una vita riservata con il marito. Grazie alle diverse interpretazioni, Monica Vitti, la ribelle, è diventata nel tempo una sorta di esempio per tante donne, un simbolo di emancipazione.

Un lungo applauso in sala stampa a Sanremo ha accolto la notizia della morte di Monica Vitti. Amadeus, il direttore di Rai1 Stefano Coletta e tutti i presenti in sala hanno reso omaggio all'attrice alla voce roca, sensuale, che l'ha resa famosa in Italia e all'estero.