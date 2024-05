Bandiere Blu, record nazionale a Moneglia: premiata per la 36esima volta

Moneglia conferma il record nazionale di Bandiere Blu che condivide con Grado, in Friuli Venezia Giulia. Nella mattinata di giovedì 30 maggio 2024 si è svolta nel palazzo comunale la cerimonia di consegna agli stabilimenti balneari delle Bandiere Blu 2024, presenti il sindaco Claudio Magro, il consigliere Claudio Muzio in rappresentanza della Regione, l’assessore comunale al Turismo, Giulia Dezza, il consigliere comunale con delega al Demanio, Leandro Sperini, e il consigliere comunale con delega all’Ambiente, Mattia Botto. Per Moneglia si tratta della Bandiera Blu numero 36, un record italiano.

"Un grande risultato - commenta il consigliere regionale Muzio -, alla base del quale non vi è soltanto la qualità delle acque, ma anche un importante lavoro di sistema che riguarda la gestione dell’ambiente e la sua sostenibilità, i servizi, la sicurezza. C’è dunque, al fondo, un impegno corale della comunità che dura da tanti anni e che ha trovato nelle Amministrazioni che si sono succedute sempre grande attenzione per ciò che attiene alla qualità della vita, dell’ambiente, del mare".

"Questo - conclude Muzio - è un forte elemento valoriale per Moneglia e per l’intero comprensorio ed è anche un grande stimolo a continuare su questo percorso, in un quadro che vede la Liguria in testa alla classifica nazionale delle Bandiere Blu con 34 Comuni premiati. I miei complimenti, quindi, a tutti coloro che hanno collaborato e collaborano al conseguimento di questo risultato, anche alla luce del fatto che, anno dopo anno, i criteri e i requisiti fissati dalla Fee (Foundation for environmental education) per ottenere questo riconoscimento diventano sempre più stringenti".

