Atletica, la genovese Ludovica Cavalli in finale ai Mondiali

Andrà ai finali la genovese Ludovica Cavalli, qualificata nei 1500 metri ai Mondiali 2023 di Budapest.

“Un risultato storico - ha commentato sui social il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti - era da 30 anni, infatti, che l’Italia non arrivava in finale ai mondiali. Forza Ludovica, la Liguria fa il tifo per te”.

La 22enne non si è tirata indietro in un finale combattuto e spalla a spalla, emergendo in un rettilineo di grande sostanza e chiudendo al sesto posto, l’ultimo utile per accedere all’atto conclusivo. La genovese ha siglato il proprio personale di 4:02.83, togliendo 21 centesimi al vecchio primato corso lo scorso 2 giugno al Golden Gala di Firenze.