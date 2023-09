Oltre 400 bimbi di Pra' alla scoperta di mobilità sostenibile ed educazione civica

Questa mattina oltre 400 alunni dell’Istituto Comprensivo Pra’, tra scuola primaria e secondaria di primo grado, hanno animato l’area della Fascia di Rispetto di Pra’ per partecipare a “Risparmia energia: usa quella giusta!”, l’iniziativa promossa da Comune di Genova, polizia locale, Asl 3 e Amiu, in collaborazione con l’IC Pra', per promuovere tra i più piccoli mobilità sostenibile, educazione stradale, alimentare e civica.

Il progetto, realizzato in occasione della Settimana europea della Mobilità Sostenibile (16-22 settembre) con il supporto della direzione Smart Mobility del Comune di Genova, ha visto i bimbi dei plessi Thouar, Montanella e Villini Negrone trascorrere una mattinata all’aria aperta in compagnia degli operatori di Polizia Locale, ASL3 e Amiu, partecipando a laboratori educativi mirati, attraverso il gioco, a trasmettere maggiore consapevolezza sul benessere psicofisico, la sicurezza sulla strada e l’esigenza di rispettare gli spazi pubblici, in quest’ultimo caso svolgendo un’attività di plogging (raccolta da terra di piccoli rifiuti).

I laboratori della polizia locale

All’interno del parco “Achille Dapelo” tre operatori di Polizia Locale (appositamente formati per insegnare ai più piccoli ad approcciarsi correttamente alla strada e a dare il buon esempio ai genitori) si sono alternati nell’insegnare ai bimbi delle classi I, II e III delle scuole primarie le principali norme del Codice della Strada, facendo loro seguire un percorso segnato con i gessetti dove, con l’utilizzo di giocattoli (come macchinine, camioncini, ambulanze) e cartoncini raffiguranti i principali segnali stradali, è stato spiegato loro come attraversare la strada in sicurezza e come evitare i pericoli.

Al termine della lezione, i bimbi sono stati messi alla prova in una divertente “caccia al tesoro”: l’obiettivo era di raggiungere, nel rispetto delle regole appena imparate, un luogo segreto dove, una volta raggiunto, hanno ricevuto in premio la “patente di buon pedone”. Inoltre, durante il laboratorio, gli operatori di Polizia Locale hanno fatto capire ai più piccoli che, in una situazione di difficoltà (come trovarsi improvvisamente da soli o perdere l’orientamento), possono avvicinarsi agli agenti o chiedere il loro pronto intervento.

"L’obiettivo di una mobilità più sicura può essere raggiunto solo trasmettendo ai cittadini, fin dalla più tenera età, la consapevolezza dei rischi che si corrono e dei danni che si possono fare nel momento in cui non si rispettano le regole della strada – dichiara l’assessore alla sicurezza con delega alla Polizia Locale Sergio Gambino – La nostra Polizia Locale, attraverso l’impiego di operatori appositamente formati, è in prima linea nell’educare i piccoli genovesi a muoversi in strada in modo attento e rispettoso delle regole, utilizzando il gioco come “escamotage” per imparare le norme divertendosi, la stessa strategia che è alla base del progetto 'Fai Strada!' rivolto alle scuole primarie".

I laboratori di Asl 3

In quanto Referenti del Progetto Pedibus, gli operatori dello staff del Nucleo Salute Scuola della Ssd Consultorio, insieme ai colleghi della Ssd Epidemiologia e alle colleghe dell’Unità di Fisioterapia Domiciliare hanno accolto complessivamente 350 alunni a cui hanno proposto giochi educativi a tema alimentazione (es. gioco dell’oca da strada, memory) e attività fisica (in particolare la corretta postura).

"Anche quest’anno, grazie all’importante impegno degli operatori sanitari di Asl 3 in occasione della Settimana europea della Mobilità Sostenibile (16-22 settembre), incentrata sul tema del risparmio energetico, abbiamo realizzato tutta una serie di iniziative per promuovere il progetto regionale Pedibus – spiegano Teresa Saporita, direttrice Ssd Epidemiologia e Promozione della Salute di Asl 3 eLaura Battaglia, direttrice Ssd Consultorio Familiare Asl 3 – Con il coinvolgimento degli alunni della scuola primaria dell’IC Pra’, sono state messe in atto iniziative di educazione alla salute promuovendo corretti stili di vita tra i bambini: la conoscenza di una sana alimentazione e ed una corretta postura in relazione al movimento fisico costante, diventano fondamentali per prevenire il rischio di malattie cronico degenerative che si possono sviluppare in età adulta. Vogliamo infatti, promuovendo l’attività fisica, rispettando l’ambiente e interagendo con la comunità, che i nostri piccoli cittadini attraverso piccoli passi di salute diventino protagonisti di una mobilità sostenibile e integrata nel territorio genovese in cui noi tutti viviamo".

Inoltre venerdì 22 settembre dalle 14.30 alle 18.00, presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, sempre nell’ambito della European Mobility Week 2023, Asl 3 presenterà il progetto “Pedibus, istruzioni per l’uso: un percorso di condivisione tra docenti, famiglie e istituzioni”. Gli operatori del Nucleo Salute Scuola Ssd Consultorio Familiare, in collaborazione con la Ssd Epidemiologia e Promozione della Salute e con l’Ufficio Smart Mobility del Comune di Genova organizzeranno la prima giornata del corso di formazione aperto agli insegnanti e ai Mobility Manager degli istituti comprensivi di ASL3, ma anche ai genitori degli alunni delle scuole e tutti i cittadini interessati all’argomento.

I formatori presenteranno gli step del progetto da vari punti di vista (ASL, Comune, scuola), con l’obiettivo di fornire le informazioni e gli strumenti necessari per la creazione/gestione operativa di un Pedibus nella propria scuola/quartiere.

“Plogging nel Parco” con Amiu e pedalata con l’associazione Ponente Outdoor

Anche l’IC Pra’ è stato contagiato dalla “plogging-mania”, la pratica di attività motoria abbinata alla raccolta rifiuti da terra di cui Genova, tra venerdì 29 settembre e 1° ottobre, ospiterà il Campionato mondiale.

Coordinati dagli operatori di Amiu, i ragazzi della scuola media inferiore sono partiti dall’area giochi inclusiva della Fascia di Rispetto per fare una camminata veloce, raccogliere piccoli e grandi rifiuti per poi separarli e avviarli alla raccolta differenziata. Un’attività volta a sensibilizzarli al corretto riciclo dei rifiuti e al rispetto degli spazi comuni.

"Collaborazione, condivisione e partecipazione sono i temi che legano queste iniziative che trovano un punto di forza nell'educazione ambientale. Tutti obiettivi primari e strettamente legati ai fini e ai servizi che Amiu svolge per territorio, cittadini e future generazioni – commenta il presidente di Amiu Genova Giovanni Battista Raggi – e che non possono che trovarci parte attiva e propositiva. La sostenibilità passa anche attraverso l'impegno di tutte le parti coinvolte in questa bella e lodevole iniziativa".

Infine, in collaborazione con l’associazione Ponente Outdoor, le classi II, III, IV e V della primaria hanno pedalato lungo la pista ciclo-pedonale del parco Dapelo per imparare a muoversi in maniera più attiva, dinamica e sostenibile.

"Ancora una volta le scuole genovesi protagoniste della European Mobility Week in collaborazione con diversi enti del territorio e con la Direzione Smart Mobility del Comune di Genova nel ruolo di “regista” – conclude l’assessore comunale all’ambiente Matteo Campora – I laboratori educativi rivolte ai bimbi dell’Istituto Comprensivo Pra’ sono strumenti chiave per la formazione di cittadini attenti all’ambiente e consapevoli dell’importanza della qualità della vita come garanzia di un’esistenza vissuta in salute e in un rapporto positivo con le altre persone e tutto l’ecosistema. Un ringraziamento speciale a tutti i Mobility Manager delle scuole che, non solo durante la Settimana europea della Mobilità Sostenibile, ma durante tutto l’anno scolastico, progettano e realizzano iniziative, anche con il supporto delle associazioni, di altissimo valore sociale e culturale".