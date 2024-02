"Una Miss per Sanremo 2024": la nuova reginetta è la genovese Martina Sposaro

Un nuovo riconoscimento per Martina Sposaro, studentessa genovese già vincitrice del titolo di Miss Europa Italia nell'autunno 2023.

La ventenne è infatti stata incoronata anche "Una Miss per Sanremo 2024", trionfando nel concorso di bellezza organizzato dai fratelli Dino e Massimo Civale. L'evento, svoltosi alla Federazione Operaia Sanremese, ha compreso anche un flash mob delle partecipanti per dire stop alla violenza di genere e ai femminicidi, con una particolare attenzione alla condizione delle donne iraniane che, anche secondo Amnesty International, sono vittime di un'oppressione sempre più intensa.

La vincitrice ha ottenuto il pass per la finale del concorso nazionale per aspiranti attrici "Ragazza Cinema Ok" che si svolgerà a fine agosto a Cinecittà World, a Roma.