Eletta miss Nonna 2023, premiata una genovese

Nel fine settimana di sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 nell'area eventi dell'Hotel Milano Resort di Bellaria si è svolta la 19esima edizione di 'Miss Nonna', il primo concorso nazionale, dedicato alle nonne di tutte le età.

Le nonne finaliste, provenienti da tutta Italia, 32 anni la partecipante più giovane, 66 anni la nonna più grande in gara, hanno fatto passerella, a bordo delle auto storiche del club 'Auto Moto Amici di Bellaria Igea Marina' e delle Ferrari della Scuderia 'Red Passion Italy', nell'Isola dei Platani, il 'salotto' della città rivierasca, poi hanno sfilato in passerella in abiti eleganti e si sono 'sfidate' in varie prove.

Tutte le partecipanti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, recitare una poesia o cimentarsi in varie prove creative o sportive, per aggiudicarsi il titolo.

'Miss Nonna 2023' è Elisa Paladino, 39 anni, area manager, di Roma, mamma di Johnny Michael di 21 anni e nonna di Sophia di 1 anno; Elisa è una bellissima donna, solare e molto dolce, ha conquistato il pubblico e la giuria, proponendo una coreografia di balli caraibici.

Tra le altre le fasce assegnate:

Miss Nonna Damigella d'onore: Lorella Barbuti, 65 anni, centralinista, di San Giuliano Terme (Pisa), mamma di Iuri, Ilaria e Mirko, di 43, 35 e 25 anni e nonna di Diego e Nicolò, di 7 ed 1 anno;

Miss Nonna Sorriso: Rosaria Vivace, 32 anni, bracciante agricola, di Acquaviva delle Fonti (Bari), mamma di Alessia ed Andrea, di 16 e 7 anni e nonna di Liam di 18 mesi;

Miss Nonna Radiosa: Ilenia Grechi, 46 anni, operaia, di Montelibretti (Roma), mamma di Jessica, Manuel e Flavia, di 27, 23 e 15 anni e nonna di Federico e Tommaso, di 8 ed 1 anno;

Miss Nonnna Sprint: Marianna Cirillo, 55 anni, consulente di bellezza, di Galatro (Reggio Calabria), mamma di Serena ed Alessia, di 34 e 32 anni e nonna di Ludovica di 10 mesi;

Miss Nonna Glamour: Sonia Bagarolo, 53 anni, assistente consorzio qualità nel settore farmaceutico, di Vigonza (Padova), mamma di Mattia di 32 anni e dei gemelli Simone e Alessandra, di 30 anni e nonna di Filippo ed Amelie, di 7 e 2 anni;

Miss Nonna Simpatia: Maria Vittoria Cubeddu, 61 anni, impiegata, di Genova, mamma di Stefania di 38 anni e nonna di Lorenzo di 8 anni.

Tutte le signore premiate, saranno protagoniste del Calendario di 'Miss Nonna 2024'. L'evento è stato condotto da Paolo Teti ideatore e patron del concorso, da Lucia Dipaola 'Miss Mamma Italiana Glamour 2015' e da Serena Pagliarani 'Miss Mamma Italiana Sprint 2021' (anche il concorso 'Miss Mamma Italiana' è una produzione esclusiva di Te.Ma Spettacoli) e ripresa dalle telecamere delle tv di interesse nazionale e regionale.

Ospiti dell'evento le Mamme Miss, del concorso Miss Mamma Italiana, capitanate dalla 29enne, mamma di 6 figli, Giusy Raito vincitrice del titolo nazionale assoluto 'Miss Mamma Italiana 2023' e da Elisabetta Esposito 'Miss Mamma Italiana Gold 2023', 46 anni, mamma di un figlio, che hanno fatto passerella con gli abiti da sposa e da

cerimonia dell'atelier di Valeria Valeri.

La Te.Ma Spettacoli, dopo il grande successo del concorso è già al lavoro per la prossima edizione, le nonne interessate a partecipare al concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300.