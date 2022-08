Miss Italia 2022, una 25enne genovese conquista la finale nazionale

Grande successo domenica 28 agosto in piazza Italia a Loano per la finale di Miss Italia Liguria 2022. Il titolo è andato a Mariela Nunez Suriel, 25 anni, residente a Genova, che diventa così prefinalista nazionale per l'edizione 2022, in programma nelle prossime settimane, con il titolo di 'Miss Liguria'.

Già finalista nazionale di Miss Mondo 2019, Mariela, di origini domenicane, di professione è educatrice e modella. Dopo la vittoria ha postato su Instagram la foto con fascia e corona.

Fisico statuario, Mariela andrà direttamente a disputare la finale nazionale di Miss Italia. Alla serata loanese era presente anche Miss Italia 2021, Zeudi De Palma.