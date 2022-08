Miss Italia: il concorso torna al Lido di Genova (70 anni dopo Sophia Loren)

Torna a Genova Miss Italia, il più prestigioso concorso di bellezza nazionale. La location delle selezioni non è stata scelta a caso: si tratta della stessa cornice in cui, nel 1952, sfilò in passerella e vinse Sofia Lazzaro, una ragazza che di lì a poco cambiò il suo nome per diventare Sophia Loren.

Appuntamento lunedì 22 agosto alle 21,30 con oltre trenta concorrenti provenienti da tutta la Liguria che sfileranno sulla passerella allestita al Lido di Genova: in palio ci sarà il titolo di Miss Eleganza 2022 che garantirà l'accesso diretto alle fasi prefinali nazionali del concorso gestito dalla famiglia Mirigliani.

Lo stabilimento balneare di corso Italia, negli anni '60, era uno dei fulcri della vita culturale italiana: erano i tempi del Premio Caravella vinto da personaggi come Luchino Visconti, Walter Chiari, Carla Fracci, Dario Fo, Mina, Fabrizio De André e Gianni Morandi. Solo pochi anni prima, la futura Sophia Loren aveva vinto quella stessa fascia di Miss Eleganza che ora tornerà in palio, sempre al Lido di Genova.

"Siamo felici di tornare a Genova, per di più in un luogo che ha rappresentato il sogno italiano per molti artisti e personaggi dello spettacolo - commenta Mirella Rocca Borrelli, esclusivista per la Regione Liguria -. Le nostre ragazze sono preparatissime e sapranno certamente regalarci momenti di grande emozione e intensità".