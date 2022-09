Ex Mira Lanza, via Rivarolo e via Lepanto verranno potenziate

Quale futuro per la ex Mira Lanza di Rivarolo? Se la demolizione dell'ex fabbrica di saponi è stata completata a inizio mese, il cronoprogramma originario prevede che l'area entro il 2024 diventi un polo per la grande logistica, dove troveranno spazio anche uffici, commerciali e non, e altre attività, servizi per i cittadini e parcheggi (ma non erano mancate le lamentele di Confesercenti che puntava il dito su un nuovo supermercato).

Ma in particolare quali zone saranno destinate ai servizi per i cittadini? Lo ha chiesto Filippo Bruzzone, capogruppo della Lista Rosso Verde, in consiglio comunale, anche in virtù del fatto che la Mira Lanza è stata citata nelle linee programmatiche 2022-2027. "Siamo alla ricerca di chiarezza su quest'area importante per la Valpolcevera - dice Bruzzone -. Nelle linee programmatiche abbiamo visto che tale area viene citata dall'amministrazione e abbiamo notato il passaggio in cui si fa riferimento ai servizi per il quartiere. Dunque vorremmo avere qualche specifica in più se la giunta ha già in programma dei progetti".

L'assessore all'Urbanistica Mario Mascia ha risposto: "L’area ex Mira Lanza comprende un’importante operazione di rigenerazione urbana: 10.400 metri quadri di area ex industriale saranno restituiti alla pubblica fruizione. L’operazione comprende anche importanti interventi viabilistici con il potenziamento di via Rivarolo e via Lepanto e si procederà all'adeguamento del sottopasso ferroviario per il doppio senso di marcia collegando via Rivarolo e via Perlasca e garantendo così migliore distribuzione di transiti sulle due strade".

Per quanto riguarda altri servizi al di là della viabilità, saranno realizzati un parcheggio da 2.800 metri quadri, aree verdi e attrezzate per gioco e sport a Rivarolo su 5.300 metri quadri. Nelle more dell’approvazione del Puo da parte della Regione Liguria è confermata la realizzazione opere di interesse pubblico".

Il consigliere Bruzzone ha replicato sottolineando la necessità di un percorso di partecipazione col territorio, in particolare con il Municipio Valpolcevera, con anche approfondimenti in commissione, sulla progettazione delle aree verdi da restituire alla cittadinanza proprio perché "uno degli obiettivi principali è restituire l'area alla cittadinanza".