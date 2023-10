La Mille Miglia per la prima volta passa da Genova con oltre 400 auto storiche

La novità assoluta della prossima edizione della Mille Miglia è il passaggio da Genova: arriva così l'anno prossimo nel capoluogo ligure la mitica gara di regolarità storica a tappe, con più di 400 auto storiche partecipanti che sfileranno tra il porto e corso Italia.

Genova - che nel 2024 sarà anche Capitale Europea dello Sport - sarà protagonista della seconda tappa, mercoledì 12 giugno. Non solo, siccome la gara della "Freccia Rossa" partirà nel pomeriggio precedente, la Superba sarà anche sede del primo pranzo di gara. Dopo la sosta, le oltre 400 auto del convoglio riprenderanno la marcia percorrendo la riviera di levante, per poi scendere in Toscana. Anche questa volta, per iscriversi (dal 7 novembre), le auto dovranno essere in possesso, o aver richiesto, il certificato del Registro Mille Miglia (le regole in fondo all'articolo).

Le tappe e le città della Mille Miglia 2024

Oggi, venerdì 20 ottobre, è stata presentata l'edizione 2024 che si svolgerà a giugno su cinque giornate di gara: le auto del convoglio attraverseranno sette regioni italiane e lo faranno in senso antiorario, come nel 2021. Dopo il via da Brescia come da tradizione nel pomeriggio di martedì 11 giugno e l’attraversamento di Bergamo, Novara e Vercelli, la prima tappa si concluderà a Torino.

Il secondo giorno, una volta partito dalla città sabauda, il convoglio scenderà verso sud scollinando le Langhe e attraverserà il centro di Alba per poi fare rotta verso Genova, Capitale Europea dello Sport 2024 e sede del primo pranzo di gara. Dopo la sosta, la gara si lascerà alle spalle la riviera di Levante e in direzione della costa tirrenica giungerà a Viareggio, sede dell’arrivo della seconda giornata di gara. La discesa verso Roma caratterizzerà la terza tappa, che vedrà inizialmente una deviazione nell’entroterra toscano con il passaggio da Lucca, per poi fare ritorno sulla costa a Livorno e proseguire fino al break del pranzo a Castiglione della Pescaia. Nel pomeriggio il passaggio da Grosseto, l’ingresso nel Lazio e la discesa lungo il Lago di Bolsena prima di concludere la giornata con la sfilata in via Veneto.

Dopo il giro di boa della Capitale, il quarto giorno gli equipaggi risaliranno fino a Orvieto prima di sostare per il pranzo a Solomeo, caratteristico borgo medievale incastonato tra le colline umbre, da dove ripartiranno verso Siena e Prato. Prima di raggiungere il finale di tappa a Bologna, piloti e navigatori valicheranno i passi della Futa e della Raticosa. Da Bologna, l’ultima tappa incontrerà Ferrara e Mantova, e ancora il lago di Garda con la Valtenesi e Salò prima della classica passerella in Viale Venezia a Brescia.

Cos'è la Mille Miglia e come partecipare

La Mille Miglia originaria, competizione automobilistica stradale di granfondo, venne organizzata tra il 1927 e il 1957, con l'obiettivo di organizzare una gara di velocità che attraversasse l'Italia per circa mille miglia, con partenza e arrivo a Brescia.

Nel 1977 la manifestazione è tornata sotto forma di gara di regolarità storica a tappe, con partecipazione limitata ai veicoli costruiti prima del 31 dicembre 1957 e appartenenti a un modello di vettura che abbia preso parte ad almeno un’edizione della 1000 Miglia dal 1927 al 1957.

Le auto che per caratteristiche storico/sportive sono ammissibili secondo questa lista a partecipare alla rievocazione della corsa nella categoria Guest List possono essere inserite nel Registro Mille Miglia pur non avendo mai preso parte ad alcuna edizione.