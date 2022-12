Una canzone per aiutare i neonati prematuri al Gaslini: l'iniziativa di un gruppo di musicisti genovesi

Una canzone per raccogliere fondi e aiutare i bambini nati prematuri all'ospedale Gaslini di Genova. Questa l'iniziativa portata avanti da un gruppo di musicisti genovesi capitanati da Mike Vader, al secolo Michelangelo Repetto, che si rinnova dal 2017 con la nascita di Mike Aid, un 'concertone' andato in scena anche nel 2018 e nel 2019 al Liggia Pub&Music House per aiutare l'ospedale genovese, stoppato solo dall'emergenza covid. L'evoluzione del progetto è una canzone scritta insieme ad Andrew Spane e Davide Garbarino che può essere acquistata attraverso una donazione (su www.facilesoft.it/mikeaid/ tutti i dettagli) a Cicogna Sprint OdV per l'acquisto di un macchinario di monitoraggio destinato alla Terapia Intensiva Neonatale del principale ospedale di Genova.

"Dalla nascita di un figlio prematuro alla raccolta fondi"

Michelangelo Repetto, in arte Mike Vader, racconta a Genova Today: "Nel 2016 è nato prematuro il mio primo figlio, Leonardo. Ha purtroppo avuto diversi problemi, comuni a tanti neonati che nascono prima del tempo. Per noi è stata ovviamemte un'esperienza traumatica, ma ne siamo usciti grazie al lavoro svolto dai medici del Gaslini tra operazioni e controlli. Dopo un anno, in occasione del battesimo, è nata insieme a tanti amici e colleghi musicisti l'idea di fare qualcosa per aiutare l'ospedale e le tante famiglie che devono affrontare una situazione così difficile. Così è nato Mike Aid, un concerto per raccogliere fondi da destinare al Gaslini. La prima edizione è stata quella del 2017, attraverso la quale abbiamo contribuito alla realizzazione della casetta rossa della Band degli Orsi a Sturla, poi abbiamo ripetuto l'evento tra 2018 e 2019 devolvendo il denaro raccolto per l'acquisto di una incubatrice di ultima generazione per il reparto di terapia intensiva neonatale e pediatrica".

"Obiettivo 5mila euro per un importante apparecchio per il Gaslini"

Il covid ha poi fermato i concerti, ma non la voglia di fare del bene, e così il progetto si è evoluto, come spiega ancora Mike: "Non potendo fare il 'concertone' abbiamo trovato un altro modo per raccogliere fondi. Avevamo già l'idea di scrivere una canzone proprio per il Mike Aid, l'abbiamo fatto durante il periodo della pandemia e poi l'abbiamo registrata con la partecipazione di tantissimi musicisti genovesi. Si tratta di un pezzo tipo 'We are the world' in cui ognuno di noi ne canta una parte, tutti insieme per il ritornello e poi ci sono gli assoli dei chitarristi. La canzone si chiama 'Little Lives', chiunque può scaricarla facendo una donazione. Questa volta i fondi raccolti e veicolati attraverso la onlus Cicogna Sprint serviranno per comprare un macchinario che si chiama Hero Duet e che serve a svolgere monitoraggi più approfonditi per i bambini che nascono prematuri, le prime ore dalla nascita sono infatti determinanti. L'obiettivo è raggiungere i cinquemila euro, al momento stiamo viaggiando verso i duemila".

Cantanti e musicisti che hanno inciso la canzone

Hanno partecipato alla registrazione del brano come cantanti o musicisti: Mike Vader, Luca Maraguccio, Silvia Criscenzo, Black Wolf, Fabio Carmotti, Wild Steel, Serena Agostini, Emanuele D'Orso, Luca Cristiani, Luigi Michelazzi, Dario Valente, Davide Passarelli, Andrea Gentili, Giorgio Tona, Andrew Spane, Davide Garbarino, Roberto Giovinazzo. Il brano è stato registrato da Andrew Spane presso il Dead Tree Studio. Fanno parte del gruppo Mike Aid anche Alessandro Asborno, Fabio Zunino e Daniele Radavero.