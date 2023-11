Classifica delle scuole superiori genovesi 2023-2024, quali sono le migliori?

Quali sono le migliori scuole di Genova e Città Metropolitana? Lo svela l'edizione 2023-2024 della classifica di Eduscopio, progetto promosso dalla fondazione Giovanni Agnelli che raccoglie i dati aggiornati sulle scuole superiori che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma.

Il portale - nato nel 2014 e gratuito - si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nel momento della scelta della scuola dopo la terza media ed è consultabile a questo link.

Ma andiamo ora a vedere nel dettaglio quali sono le migliori scuole di Genova per Eduscopio, e su quali dati si è basata l'indagine che divide le scuole sulla base di quello che lo studente vorrà fare dopo: proseguire all'Università oppure entrare subito nel mondo del lavoro.

I migliori licei e istituti per proseguire all'Università

In questo caso, le scuole vengono selezionate e confrontate sulla base della media dei voti e della percentuale degli esami superati all'Università.

Sulla base di questa indagine, nel genovesato, il miglior liceo classico è considerato il Colombo, seguito dal Mazzini, dal D'Oria e dal Da Vigo-Nicoloso da Recco di Rapallo.

Per quanto riguarda lo scientifico, il miglior liceo è il Da Vigo-Nicoloso da Recco di Recco. Seguono il Cassini, il Lanfranconi e il King di Genova. Per gli interessati all'indirizzo scientifico-scienze applicate, cambia la classifica: primo è il Calvino di Genova, a seguire il Primo Levi di Ronco Scrivia, poi il Majorana-Giorgi di Genova e il Fortunio Liceti di Rapallo.

Per gli appassionati di scienze umane, il miglior istituto di Genova è il Calasanzio (scuola non statale), seguito dal Pertini, dal Gobetti e dal Collegio Emiliani (anch'esso non statale). Per le scienze umane a indirizzo economico sociale, primo è il Lanfranconi, poi arrivano il Duchessa di Galliera (non statale), il Pertini e il Gobetti.

Passiamo al linguistico: primo in classifica è il Deledda (non statale), poi il Mazzini, il Da Vigo-Nicoloso da Recco di Rapallo e infine il Colombo.

Per quanto riguarda il liceo artistico, nella Città Metropolitana di Genova è primo il Klee-Barabino, seguito dall'Emanuele Luzzati di Chiavari.

Non mancano gli istituti di indirizzo tecnico economico: primo il Montale di Genova, secondo il Fortunio Liceti di Rapallo, terzo il Primo Levi di Ronco Scrivia e quarto il Firpo-Buonarroti di Genova.

Infine la classifica prende in esame anche le migliori scuole di indirizzo tecnico-tecnologico: le prime quattro sono tutte di Genova, il Fortunio Liceti, il Firpo-Buonarroti, il Calvino e infine il Marsano.

Le migliori scuole a indirizzo tecnico e professionale per il mondo del lavoro

In genere chi vuole frequentare una di queste scuole, senza dunque proseguire con l'Università, si chiede se troverà lavoro, e se svolgerà il mestiere per il quale si è preparato: la classifica di Eduscopio tiene conto della percentuale di ragazzi che lavorano entro due anni dal diploma, e della coerenza del lavoro trovato con gli studi compiuti.

Ecco la classifica delle prime quattro scuole per ogni categoria, costruita sull'indice di occupazione dei diplomati:

Indirizzo tecnico-economico:

Gastaldi-Abba di Genova

Primo Levi di Ronco Scrivia

Eugenio Montale di Genova

Carlo Rosselli di Genova

Indirizzo tecnico-tecnologico:

Galileo Galilei di Genova

Primo Levi di Ronco Scrivia

Italo Calvino di Genova

Majorana-Giorgi di Genova

Indirizzo professionale-servizi:

Gaslini-Meucci di Genova

Nino Bergese di Genova

Marco Polo di Genova

Bernardo Marsano di Genova

Indirizzo professionale-industria e artigianato:

Gaslini Meucci di Genova

Attilio Odero di Genova

Fortunio Liceti di Rapallo

Duchessa di Galliera di Genova (non statale)

Di seguito, invece, la classifica delle prime quattro scuole per ogni categoria, costruita sulla coerenza tra studi fatti e lavoro trovato:

Indirizzo tecnico-economico:

Firpo-Buonarroti di Genova

Gastaldi-Abba di Genova

Carlo Rosselli di Genova

Fortunio Liceti di Rapallo

Indirizzo tecnico-tecnologico:

Italo Calvino di Genova

Galileo Galilei di Genova

Gastaldi-Abba di Genova

Majorana-Giorgi di Genova

Indirizzo professionale-servizi:

Marco Polo di Genova

Duchessa di Galliera di Genova (non statale)

Nino Bergese di Genova

Gaslini-Meucci di Genova

Indirizzo professionale-industria e artigianato: