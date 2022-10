Cucina d'autore: due ristoranti genovesi tra i 50 migliori d'Italia

La guida on line della ristorazione italiana nel mondo 50 Top Italy ha presentato venerdì 21 ottobre 2022 la classifica 2023 dei migliori ristoranti d'Italia per quello che riguarda la cucina d'autore, 50 locali della Penisola presentati dal portale curato da Barbara Guerra e Albert Sapere del congresso di cucina d'autore Lsdm e da Luciano Pignataro, caposervizio al 'Mattino' di Napoli dove si occupa di gastronomia. Nei giorni scorsi erano state ufficializzate le graduatorie anche per quello che riguarda le migliori trattorie (quinto posto La Brinca di Ne, in Val Graveglia) e i migliori panini (nono posto per il genovese Panino Marino).

Nella cucina d'autore spiccano tre ristoranti della nostra Liguria, due dei quali proprio a Genova: 22esimo posto per Hostaria Ducale di salita San Matteo nel Centro Storico, 42esimo posto per Il Marin di calata Cattaneo al Porto Antico e 45esimo posto per Gianni D'Amato - Miranda di Tellaro in provincia di La Spezia. Barbara Guerra di Top 50 Italy ha spiegato cosa si intende per cucina d'autore e quali sono stati i criteri presi in considerazione: "La classifica nasce da un primo grande sondaggio con gli ispettori e prosegue con visite anonime nei ristoranti. Per cucina d'autore intendiamo i locali di 'fine dining' che pongono grande attenzione alle materie prime, alla tecnica, alle preparazioni e alla cura del cliente, il tutto in prezzi ragionevoli che, per noi, sono entro i 120 euro, per offrire esperienze indimenticabili".

Le motivazioni

Su Hostaria Ducale (22esimo posto) si legge nella guida: "Vicino a Piazza de Ferrari, uno stretto vicolo, salita San Matteo, ti porta ad Hostaria Ducale, un piccolo locale curato nei dettagli, giocato sui colori oro e nero, con la possibilità, in estate, di cenare nel dehors lungo il caruggio. Gestione affidata a ragazzi giovani, come il sommelier Matteo Brigante che ti accoglie con un sorriso e lo chef Daniele Rebosio, che da novembre ha preso in mano le redini della cucina. Con passione ti fa degustare piatti innovativi ma ben equilibrati, in cui si manifestano solida tecnica, ottima qualità delle materie prime e particolare attenzione ai prodotti del territorio. Atmosfera piacevole e rilassante per una serata fuori dal caos della quotidianità".

Sul Marin, 42esimo, ecco invece la motivazione: "Per gli amanti del pesce in tutte le sue declinazioni più ricercate e fantasiose, il Marin è un punto d’approdo obbligatorio. Qui la proposta è da diversi anni di alto livello e impeccabile è la cura con cui i piatti vengono presentati e raccontati dal professionale staff di sala. Stagionalità, rigore in cucina, adesione al territorio con spiccati rimandi aromatici allo scoglio e alle alghe di fondale, entusiasmano ogni volta. Assaggiare le “Riserve della Grotta”- lardo di seppia, Mortadella di totani e Nduja di Spada, fra gli altri - o la Finanziera dal Mare, lascia piacevolmente sorpresi i palati più esigenti. La proposta dei vini è ampia e adeguata con sapienza alla proposta culinaria".

Infine in provincia di La Spezia Gianni D'Amato - Miranda di Tellaro, che si piazza al 45esimo posto con la seguente citazione: "Colori, arredi e lunghe tovaglie bianche rimandano elegantemente agli anni sessanta. Oggi i bei locali con giardino della Miranda, a Tellàro, sono diventati il regno della famiglia D’Amato: Gianni e Federico ai fuochi, la signora Fulvia in sala. Cenni di Liguria (ciupìn, aiolì, pesto, acciughe…) e un pescato di qualità descrivono una cucina solida e profonda, fine, con dettagli di alta scuola. Volutamente misurati gli effetti speciali: forse i Fragolini alla brace e lo Spaghetto Pomo d’Oro, oppure, tra i non banali amuse-bouche, le finte olive con brandade di baccalà. Belle le ceramiche Ginori, ottimo il pane e commendevole il servizio, puntuale e discreto, per una tavola di sicura classe".

Cucina d'autore, la classifica completa dei migliori ristoranti d'Italia