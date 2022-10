Migliori ristoranti etnici d'Italia: un locale del Tigullio nella top 10

La guida on line della ristorazione italiana nel mondo 50 Top Italy continua a svelare le classifiche 2023 nelle varie sezioni che riguardano le tipologie di locale. L'ultima è quella che riguarda i migliori dieci ristoranti etnici d'Italia e, anche questa volta, c'è un locale ligure, il Dragut di Chiavari.

La motivazione

Decimo posto nella top 10 d'Italia dei ristoranti etnici con la seguente motivazione: "Il Dragut, situato nel porto di Chiavari, rappresenta un’eccellenza tra i ristoranti etnici della zona. L’ambiente interno, elegante ed accogliente, è formato da due ampie sale separate da una vetrata, mentre all’esterno, nei mesi estivi, è presente un fresco dehors. La specialità del locale è il 'Churrasco', carne di manzo, maiale e pollo arrostita su spade, dalle quali viene servita direttamente nel piatto, proposta nel menù degustazione 'Rodizio Brasileiro'. Il personale qualificato e disponibile proviene interamente dal Brasile. La carta dei vini è ottima, così come le bevande a base di frutta fresca. Sedersi al tavolo significa fare un viaggio nel cuore pulsante della cucina brasiliana".

Gli altri premi

Nei giorni scorsi erano state svelate diverse classifiche da 50 Top Italy: tra i migliori 50 grandi ristoranti d'Italia è stato premiato (45esimo posto) Impronta d'acqua di Cavi di Lavagna, tra le migliori trattorie quinto posto per La Brinca di Ne, in Val Graveglia, tra i migliori panini della Penisola nono posto per il genovese Panino Marino e per la 'cucina d'autore' 22esimo posto per Hostaria Ducale di salita San Matteo nel Centro Storico e 42esimo posto per Il Marin di calata Cattaneo al Porto Antico.

Migliori ristoranti etnici d'Italia, la classifica