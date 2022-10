Migliori panini d'Italia, un locale genovese nella top 10

Dove si mangiano i migliori panini d'Italia? La classifica è stata stilata, come negli anni precedenti, da 50 Top Italy, guida on line della ristorazione italiana nel mondo che sta continuando a svelare i migliori locali della Penisola nelle diverse sezioni. Per quello che riguarda le trattorie, qualche settimana fa, era stata premiara con un ottimo quinto posto La Brinca di Ne, in Val Graveglia, menzione in Liguria e 37esimo posto invece per L'Agave Framura, in provincia di La Spezia. Questa volta nella top 10 dei migliori panini d'Italia troviamo un altro locale genovese: nono posto per Panino Marino di Piazza Caricamento, già in classifica anche nel 2022 e premiato anche dal Gambero Rosso nella sua guida Street Food.

La motivazione

"Nel cuore del centro storico genovese, fra i porticati di Sottoripa, si trova questo locale dalle pareti di vetro che consentono un gioco di contrasti luminosi con l’antistante piazza Caricamento. Nonostante il nome strettamente evocativo, il menu offre, oltre ai deliziosi panini, anche portate di fritto misto, crudità secondo la disponibilità del giorno e sfiziose combinazioni per l’ora dell’aperitivo. Qui lo street food è di qualità, comprovata dai tanti affezionati che ogni giorno si mettono in coda per ordinare un panino 'Polpame' con salame di polpo o 'Tartonno' con tartare di tonno e salsa basilico, solo per citare due fra le più intriganti proposte del menu appeso alle pareti".

La classifica dei migliori panini d'Italia