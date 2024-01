Guida Gambero Rosso 2024: due gelaterie in Liguria confermano i 'tre coni'

Anche nel 2024 la Liguria ha confermato due gelaterie con 'tre coni' nella guida del Gambero Rosso. Il punteggio massimo è andato ancora una volta a Profumo di Genova, storico locale di vico superiore del Ferro nel centro storico, e Cremeria Spinola con due punti vendita a Chiavari, in corso Valparaiso e in corso Dante, giovane realtà che si è presto affermata sul palcoscenico nazionale. All'interno della guida vengono presentati gelatiere e gelateria con le motivazioni che hanno portato al massimo riconoscimento disponibile.

Guida Gambero Rosso 2024: presentazione a Rimini

La cerimonia di presentazione della nuova guida, con le premiazioni, si è svolta lunedì 22 gennaio 2024 a Rimini nel corso di Sigep, Salone Internazionale della gelateria, pasticceria, panificazione artigianale e caffè. Un evento iniziato sabato 20 gennaio che andrà avanti fino a mercoledì 24, giunto alla sua 45esima edizione, con migliaia di eventi tra stand aziendali, istituzioni, delegazioni di 35 paesi e tutto l’universo che gira intorno al mercato di settore. Laboratori, degustazioni, stand di aziende e produttori di materie prime da ogni parte del mondo animano una fiera che è un vero e proprio punto di riferimento internazionale.

Profumo: "Nei nostri gelati amore e passione, bella conferma"

Grande soddisfazione per le due gelaterie, entrambi presenti dalla creazione della guida, giunta alla sua ottava edizione. Maurizio Profumo, titolare dello storico locale di vico superiore del Ferro nel centro storico, si è fatto notare per l'attenzione alle materie prime, per i suoi gusti di frutta che rispettano la stagionalità, le ottime creme e la mitica panera. Ai nostri microfoni racconta: "Sempre bello essere premiati e partecipare a questa importante manifestazione. Nei nostri gelati mettiamo tutto l'amore, la voglia e la passione che abbiamo, cercando sempre di fare del nostro meglio per migliorarci costantemente. Quest'anno non abbiamo portato un gusto perché abbiamo dato precedenza ad altri colleghi che negli anni scorsi non avevano avuto modo di presentare le proprie specialità. Un ringraziamento? Ovviamente al Gambero Rosso, ai nostri collaboratori e ai nostri clienti che ci danno fiducia ogni giorno. Siamo nuovamente aperti dopo un breve periodo di chiusura invernale".

Spinola: "La storia che si ripete in una grande manifestazione"

Matteo Spinola, dopo una lunga gavetta in giro per l'Italia, ha messo le radici in Liguria avviando un'attività che in poco tempo ha conquistato la ribalta con talento, tecnica, costanza e ricerca sia sulle materie prime che sugli abbinamenti, sia nelle creme che nei gusti di frutta. A Genova Today racconta: "Una bellissima soddisfazione, ormai è la storia che si ripete. Una manifestazione che raccoglie ogni anno sempre più partecipazione, con piacere ho notato una folta rappresentanza di colleghi giovani, che hanno avviato l'attività da poco. Una manifestazione di grande spessore in una delle fiere più importanti del mondo, nel Paese del gelato, capace di catalizzare sempre più interesse. Merito del lavoro svolto dal Gambero Rosso, ma anche di un settore in grande espansione. Ho portato il gusto 'tipo Sacher' - racconta ancora Spinola - attraverso il quale vengono riprodotti aromi e sensazioni della tipica torta, realizzato utilizzando cioccolato fondente e massa di cacao, entrambi con monorigine Dominicana, e poi albicocche semicandite e scaglie di cioccolato fondente. Un gusto disponibile al banco, in questo momento nel locale di corso Dante perché quello di corso Valparaiso è chiuso per il periodo invernale".

La Cremeria Spinola, nel 2023, ha anche partecipato alla trasmissione televisiva di Discovery+ 'Il gelato perfetto', vincendo la puntata girata in Liguria dal maestro gelatiere Vetulio Bondi. Una sfida intinerante tra i migliori locali d'Italia in cui il locale di Matteo Spinola ha vinto davanti a Gelatina di via Garibaldi a Genova e Pachamama di via Preli, sempre a Chiavari. In ogni puntata una gara su un gusto classico per permettere ai concorrenti di confrontarsi su un prodotto simile e tradizionale, in quella ligure era stata scelta la fragola.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp