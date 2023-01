Guida Gambero Rosso 2023: due gelaterie in Liguria confermano i 'tre coni'

La Liguria conferma anche quest'anno due gelaterie con 'tre coni', il punteggio massimo, nella guida del Gambero Rosso, edizione 2023. Grande risultato per Profumo di Genova, locale di vico superiore del Ferro nel centro storico e Cremeria Spinola con due punti vendita a Chiavari, quello di corso Valparaiso e la recente apertura in corso Dante, giovane realtà che si è presto affermata sul palcoscenico nazionale.

Guida Gambero Rosso 2023: presentazione a Rimini

La cerimonia di presentazione della nuova guida, con le premiazioni, si è svolta lunedì 23 gennaio 2023 a Rimini nel corso di Sigep, l'appuntamento professionale più importante al mondo dedicato al gelato artigianale, all'arte del dolce e alla panificazione. Boom di visitatori quest'anno dopo due edizioni segnate dal covid. Quella del 2021 in teleconferenza e quella del 2022 con una partecipazione più ridotta, come effetto della pandemia. Laboratori, degustazioni, stand di aziende e produttori di materie prime da ogni parte del mondo hanno animato una fiera che è un vero e proprio punto di riferimento internazionale.

Massimo riconoscimento per due gelaterie della Liguria

Ognuna delle gelaterie d'Italia premiate ha anche presentato un suo gusto speciale, come hanno raccontato a GenovaToday i titolari delle due attività liguri che hanno ottenuto il massimo riconoscimento nella guida del Gambero Rosso. Maurizio Profumo ha portato i suoi 'profumi di Sicilia', un gelato al pistacchio tostato e scorza d'arancia candita mentre Matteo Spinola ha scelto il 'quasi strudel' con mele Golden, cannella, vaniglia e uvetta ammorbidita nel Marsala. Entrambi sono disponibili al banco, il primo alla Gelateria Profumo di vico superiore del Ferro nel centro storico genovese e il secondo nei due locali nel centro di Chiavari, corso Valparaiso e corso Dante. All'interno della guida vengono presentati gelatiere e gelateria con le motivazioni che hanno portato al massimo riconoscimento disponibile. Entrambi sono presenti dalla prima edizione del volume, giunto alla sua settima edizione.

Il 'quasi strudel' della Cremeria Spinola

Matteo Spinola dopo una lunga gavetta in giro per l'Italia ha messo le radici in Liguria avviando un'attività che in poco tempo ha conquistato la ribalta con talento, tecnica, costanza e ricerca sia sulle materie prime che sugli abbinamenti, sia nelle creme che nei gusti di frutta. A Genova Today racconta: "Una bellissima manifestazione, siamo contenti per la conferma perché si tratta del riconoscimento più ambito e prestigioso per il nostro settore. Il Gambero Rosso è la voce più autorevole in Italia, è come entrare nella guida Michelin per un ristorante. Una bella festa che ha rappresentato il ritorno alla normalità dopo gli anni segnati dalle restrizioni per il covid, da tanto tempo non vedevo una partecipazione così ampia a una manifestazione. Ho portato il mio 'quasi strudel' in fiera, Mele, cannella, vaniglia e uvetta ammorbidita nel Marsala. È stato uno dei gusti invernali più apprezzati. Tra l'altro l'apfelstrudel è anche il gusto scelto a livello europeo in occasione della giornata internazionale del gelato artigianale del prossimo 24 marzo, una curiosa coincidenza".

I 'profumi di Sicilia' della Gelateria Profumo

Soddisfato anche Maurizio Profumo, sempre attento alle materie prime, con i suoi gusti di frutta che rispettano la stagionalità, le ottime creme e la mitica panera, racconta ai nostri microfoni: "Ci siamo confermati per il settimo anno consecutivo e questo premia il lavoro che svolgiamo ogni giorno, è stata davvero una bella manifestazione, ricca di partecipazione. Abbiamo portato un gusto che è disponibile anche nella nostra gelateria ed è molto apprezzato, i 'profumi di Sicilia', pistacchio tostato e scorcia d'arancia candita".